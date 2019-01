Trutnov - Rychlá jízda na kluzké silnici byla příštinou několika nehod, které se staly v posledních hodinách minulého roku na silnicích našeho okresu. Nikdo při nich naštěstí nebyl vážně zraněný.

Zhruba hodinu po silvestrovské půlnoci havarovalo v Trutnově - Horním Starém Městě osobní auto Škoda Felicia. Řidič s ním vyjel mimo silnici a narazil do stromu. "Při nehodě byla jedna osoba zraněna," oznámila mluvčí hasičů Martina Götzová. Na místo události se dostavili profesionální hasiči z Trutnova, kteří místo událost zajistili a provedli opatření proti vzniku požáru. "Vůz byl mimo komunikaci, provozu nepřekážel a nedošlo ani k úniku provozních kapalin," upřesnila mluvčí.



Zhruba ve stejnou dobu došlo k nehodě na silničním úseku mezi Zdobínem a Horním Dehtovem na Královédvorsku. "Na zamrzlé silnici osobní automobil, který zasahoval částečně do vozovky a částečně do příkopu. Jedna osoba skončila v rukou záchranářů," uvedla Martina Götzová. Hasiči zajistili havarovaný vůz proti vzniku požáru.

S nejhoršími následky skončila bouračka, která se stala před páteční půlnocí v Prkenném Dole u Žacléře. "Osobní automobil dostal smyk a na vozovce se převrátil na střechu. Hasiči poskytli osobě z vozu první předlékařskou pomoc a následně ji předali do rukou záchranářů," dodala mluvčí Martina Götzová. Po došetření nehody převrátili hasiči auto zpět na kola.