Hasiči ze Dvora Králové nad Labem museli vyprostit zraněného šoféra z havarovaného auta pomocí hydraulického zařízení.

V péči záchranářů Horské služby Krkonoše skončila zraněná osoba po dopravní nehodě, která se přihodila v neděli po 19. hodině v Peci pod Sněžkou. Osobní automobil tam skončil částečně v řece Úpě. Hasiči zkontrolovali havarovaný vůz, zda z něj neunikají provozní kapaliny a odpojili autobaterii. "Hasiči se pokusili vozidlo z řeky vyprostit, nakonec si museli majitelé povolat specializovanou firmu. Kolem vozidla umístily jednotky pro jistotu sorpční hady, k úniku kapalin ale naštěstí nedocházelo. Místo zásahu bylo předáno majitelce vozidla," popsala případ mluvčí HZS Královéhradeckého kraje Martina Götzová.

K další nehodě došlo nedaleko, na silnici vedoucí do Malé Úpy. Blízko Spáleného Mlýna v neděli kolem půl čtvrté odpoledne do sebe narazila dvě auta. Na místě zasahovali hasiči z Trutnova a Pece pod Sněžkou. Jedna osoba si stěžovala na bolest, byla převezena do zdravotnického zařízení. Hasiči zabezpečili místo zásahu, zajistili havarovaná vozidla a předali událost k dalšímu řešení policistům.

V Horních Albeřicích pomáhalli hasiči z Horního Maršova v pátek po 16. hodině s vyproštěním osobního automobilu, který skončil opřený o strom a hrozil pádem ze srázu. Vozidlo bylo vyproštěno pomocí traktoru místních obyvatel.

Vrchlabští hasiči v sobotu v poledne vytahovali v Dolním Dvoře osobní auto, které uvízlo na lesní cestě a hrozilo, že sjede ze stráně.

V neděli před pátou hodinou odpoledne dobrovolná jednotka hasičů ze Špindlerova Mlýna pomohla s vyproštěním tří osobních vozidel z příkopu po předchozí dopravní nehodě.