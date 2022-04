Nový trend: ESG

Ekologie. Společenská odpovědnost. A konečně odpovědné řízení firem, tedy Governance. Tyto tři oblasti dávají dohromady princip takzvané udržitelnosti, což je jednoznačně hit posledních let.

Myslíte, že se vás to netýká. V nějaké podobě se vás to dotýká již nyní. A pokud podnikáte, máte firmu, jste zaměstnanci nebo třeba doma topíte, což dělá asi každý, tak se vás to bude týkat stále více. Abyste se v měnícím se světě neztratili, připravili jsme pro vás třicetidílný seriál věnovaný právě fenoménu ESG.

Legenda

Držitel dvaceti cen Grammy v deseti odlišných kategoriích odehraje tento měsíc v Česku hned dva koncerty. 26. dubna se Pat Metheny coby hvězda letošního Jazzfestu objeví v brněnském Sono centru a 29. dubna vystoupí v pražském Divadle Hybernia.

Sedmašedesátiletý Američan patří spolu s Joem Satrianim, Jeffem Beckem či Johnem McLaughlinem k největším mistrům elektrické i akustické kytary. Kromě bezmála padesáti sólových desek má na kontě i několik filmových soundtracků. Jeho specialitou je ale hra na unikátní dvaačtyřicetistrunnou kytaru Pikasso, kterou použil už na pěti albech, naposledy na loňském CD Road To Sun.