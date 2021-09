Možná začnou výměnami ministrů zdravotnictví, kteří se od začátku pandemie vystřídali čtyři – Adam Vojtěch, Roman Prymula, Jan Blatný a Petr Arenberger. Ve velkém dotazníku Deníku, v němž odpovědělo 13 300 čtenářů, dávali lidé vládě za zvládnutí krize známky jako ve škole. Třetina jí přisoudila pětku, jedničku naopak pět procent, dvojku 17, trojku 21 a čtyřku 23.

Vládní propadáky

V jejich hodnocení se zajisté odráží smutný fakt, že z loňských březnových čísel a premiérova Best in covid se Česká republika na podzim a na začátku letošního roku dostala na vrchol propadlíků v rámci EU. Zemřelo 30 tisíc lidí, byť ne všichni v jednoznačně přímé souvislosti s onemocněním covid-19.

Šestkrát se po nekonečných debatách ve sněmovně prodlužoval nouzový stav. Po přijetí pandemického zákona ministerstvo zdravotnictví nebylo schopné vydávat mimořádná opatření, aniž by je Nejvyšší správní soud nerozcupoval a nerušil. Nepovedla se úvodní kampaň k očkování a zmatky provázely i dodávky vakcín. České školy byly zavřeny nejdéle v rámci zemí OECD.

Vládní úspěchy

Zdroj: DeníkJe korektní připomenout také pozitiva. Díky obrovskému nasazení lékařů a sester i dobré kondici zdravotnického systému nemocnice fungovaly bezchybně. Program Antivirus udržel nezaměstnanost na nízké úrovni, průmysl jel bez omezení na plné obrátky.

Ve spolupráci s hejtmany se spustilo očkování ve velkých centrech. Prozíravé bylo následné rozhodnutí o vakcinaci neregistrovaných zájemců. Ve velkém se po naléhání opozice a jejího Anticovid týmu rozeběhlo testování v podnicích.

Vášnivá debata se vedla o tom, za jakých podmínek se bude moci opětovně chodit do divadel, na koncerty či do restaurací. Čtenáři Deníku se v tomto ohledu rozdělili zhruba napůl, když 53 procent bylo pro zavedení covid pasů, které by po očkování nebo prodělané nemoci automaticky umožnily vstup na kulturní a sportovní akce či do restaurací. A polovina z nich také deklarovala, že i bez vládního nařízení bude dobrovolně nosit respirátor či roušku na místech s vyšší koncentrací lidí.

O covidových měsících budou Andrej Babiš, Ivan Bartoš a Petr Fiala hovořit ve středu 8. září v 10.00 ve čtvrté premiérské debatě na www.denik.cz/debata. Už nyní se do ní můžete zapojit také vy a hlasovat v anketě Deníku.