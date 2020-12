KDY: 22. prosince od 16 do 17 hodin

KDE: od 16 do 17 hodin

ZA KOLIK: zdarma

Betlémské světlo přivezou skauti i na náměstí v Žacléři

22. prosince, Žacléř

Také tento rok doputuje do Žacléře Betlémské světlo. Budete jej moci od skautů zažehnout v úterý 22. prosince od 16 do 17 hodinod 16 do 17 hodinAkci připravilo Městské muzeum Žacléř ve spolupráci se skauty ze Střediska Hraničář Trutnov.