KDY: denně od 9 do 18 hodin

KDE: Trutnov

ZA KOLIK: zdarma

Tradiční výstava betlémů, která se konala v prostorách Staré radnice na Krakonošově náměstí v Trutnově, se v letošním roce přesunula do areálu Na Nivách. Kvůli současným opatřením je expozice umístěná do prosklených částí kavárny a vstupní haly, aby návštěvníci mohli betlémy zhlédnout z venkovních prostor. Do areálu se vydejte nejlépe po setmění, kdy je nejlépe vidět vánoční osvětlení. Vstupné se neplatí.

Otevřeno je denně od 9 do 18 hodin. Výstava končí 13. prosince 2020, ale část expozice bude k vidění do Tří králů.