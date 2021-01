KDY: do 31. ledna

KDE: Hostinné

ZA KOLIK:

Do připravovaného filmu Poslední závod, pravdivého příběhu Hanče, Vrbaty a Ratha, se hledají horští a filmoví nadšenci starší osmnácti let. Budou si moci zahrát v komparzních rolích. V případě zájmu zašlete portrétní fotografii a kontakt na e-mail: poslednizavod@ punkfilm.cz a do předmětu uveďte: casting Hostinné. Fotografie zasílejte nejpozději do konce ledna.