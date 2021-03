KDY: kdykoliv

KDE: Vrchlabí (www.mestovrchlabi.cz)

Projděte si okolí a interiéry zámku ve Vrchlabí z pohodlí vašeho domova. Umožní vám to virtuální prohlídka. Dozvíte se, na co se jednotlivé místnosti používají, jaké historické milníky má zámek za sebou, kdo se o nynější podobu zámku zasloužil. Prohlídkou vás i s výkladem provede starosta Vrchlabí Jan Sobotka a zároveň vám u této příležitosti poodhalí nějaké ze svých plánů s městem do budoucna. Jste zvědaví? Podívejte se na www.mestovrchlabi.cz.