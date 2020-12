KDY: od 19. prosince

KDE: Trutnovsko

ZA KOLIK: zdarma

Také tento rok doputuje do měst v regionu Betlémské světlo.

V Trutnově budou skauti s lucernami v sobotu 19. prosince od 13:20 do 14 hodin na vlakovém nádraží a poté od 17 do 18 hodin na Krakonošově náměstí. Od neděle 10:30 hodin si můžete zapálit plamínek v kostele Narození Panny Marie. Betlémské světlo tam bude svítit až do 24. prosince.

Také skautky a skauti ze střediska Junák Dvůr Králové nad Labem vás zvou na předávání Betlémského světla v sobotu 19. prosince od 14:00 do 15:00 hodin na náměstí T. G. Masaryka.

V kostele Nejsvětější Trojice ve Velké Úpě

je předvánoční koncert a rozdávání Betlémského světla v plánu v neděli 20. prosince v 17:00 hodin.

V Žacléři budete moci zažehnout Betlémské světlo od skautů v úterý 22. prosince od 16 do 17 hodin u vánočního stromu na žacléřském Rýchorském náměstí.