KDY: do neděle 22. listopadu

KDE: Dvůr Králové nad Labem

ZA KOLIK: zdarma

Tělocvičny jsou stále zavřené, veškeré pohybové aktivity ve skupinách zakázané.

Sokolští cvičitelé proto připravili nejen pro svoje sokolíky, ale pro všechny zájemce Sokolíkovu pohádkovou stezku zdraví. Stezka se nachází ve Dvoře Králové, měří 3 km a je určená pro dvojice nebo rodiny s dětmi. Absolvovat ji můžete až do neděle 22. listopadu. Místo startu musí zájemci určit podle fotografie a dále jít po kartičkách se sokolíky. Pozorní stopaři potkají mnoho známých postav z pohádek a také plno zvířátek. Na cestě jsou připravené úkoly, celkem 14 stanovišť. Ten, kdo vyrazí, by neměl zapomenout na papír a tužku a také večerníčkovskou papírovou čepici z novin. Postřehy ze stezky a fotografie můžete posílat na mail: sokolskestezkyzdravi@seznam.cz a také do Krkonošského deníku na: regina.hellova@denik.cz Rádi vaše příspěvky zveřejníme v rubrice Čtenář reportér.