KDY: do 22. ledna 2021

KDE: Vrchlabí

ZA KOLIK: zdarma

Zapojte se s vrchlabským Domem dětí a mládeže Pelíšek do soutěže pro celé rodiny. Na zahradě DDM jsou připravené karty s písmeny. U dveří najdete kartičku a tužku. Vyplněné vložte do poštovní schránky nebo ofocené zašlete na e-mail: dfiserova@ ddmvrchlabi.cz Prvních deset soutěžících dostane odměnu. Zahrada je otevřená od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin.