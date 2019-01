Královéhradecko - V den státního svátku 17. listopadu se pod záštitou primátora Zdeňka Finka uskutečnil 22. ročník Běhu městem Hradec Králové. Pořádající TJ Liga 100 Hradec Králové připravila u ZŠ Josefa Gočára v Lipkách tratě pro žactvo (od 200 m do 1800 m) a pro dospělé (9700 m).

Dramatický závěr přineslo klání v hlavní kategorii mužů, kde dlouho vedoucí Jiří Čivrný (nar. 1980) z Nového Města nad Metují byl v cílové rovince předstižen výrazně mladším Lukášem Gdulou (1991) z pardubické Hvězdy.

Traťové rekordy tentokrát odolaly, výjimkou byl závod v kategorii žen 45 let a starší. Zde triumfovala bývalá reprezentantka v běhu na lyžích Blanka Paulů (nar. 1954), která výkonem 38:51 minuty zlepšila traťové maximum o plných třináct minut! Blanka Paulů, závodící za TJ Maratonstav Úpice, získala i cenu pro nejstarší ženu závodu, mezi muži toto ocenění náleželo Janu Bucharovi.

Neztratili se ale další borci z podkrkonošského regionu. Mezi ženami do 34 let doběhla druhá další reprezentantka úpického Maratonstavu Pechková. Hurdálek z Yetti Clubu Trutnov skončil pátý ve stejné kategorii mužů. Klání seniorů do 74 let vyneslo bronz Grohovi z AC Vrchlabí. V kategorii nad 75 let pak doběhl druhý Buchar, jenž zastupoval tým Elektro Vrchlabí.

Výsledky jednotlivých věkových kategorií byly přepočítány věkovým koeficientem. A ukázaly na vynikající výkony například nestárnoucího Františka Krátkého (1943). Jiří Čivrný díky svému věku v tomto hodnocení výrazně předstihl svého soupeře a přemožitele z cílového souboje Lukáše Gdulu.

Výsledky Běhu 17. listopadu městem Hradec Králové – dospělí (9700 m), ženy do 34 let: 1. Kozáková (Hvězda SKP Pardubice) 37:19, 2. Pechková (TJ Maratonstav Úpice) 39:26, 3. Urbanová (Unitop Žďár nad Sázavou) 43:23. Ženy do 44 let: 1. Fenclová (AC Pardubice) 35:16, 2. Metelková (SK Týniště nad Orlicí) 35:29, 3. Krátká (Hvězda SKP Pardubice) 35:38. Ženy 45 let a starší: 1. Paulů (TJ Maratonstav Úpice) 38:51, 2. Matyášová (Dolní Dobrouč) 40:57, 3. Vacková (SK Hronov) 44:52.

Muži do 34 let: 1. Gdula (Hvězda SKP Pardubice) 31:53, 2. Čivrný (SK Nové Město nad Metují) 31:54, 3. Miřejovský (Jiskra Ústí nad Orlicí) 32:23, 4. Řehák (OB Vamberk) 34:12, 5. Hurdálek (Yetti Club Trutnov) 34:14. Muži do 44 let: 1. Král (Iscarex Česká Třebová) 33:14, 2. Kratochvíl (Hvězda SKP Pardubice) 33:58, 3. Buriánek (DB Labroxer Hradec Králové) 35:29. Muži do 54 let: 1. Krejčí (SKI Klub Pastviny) 34:32, Vacarda (AC Slovan Liberec) 35:01, 3. Svoboda (Hvězda SKP Pardubice) 35:10. Muži do 64 let: 1. Bláha (AF Křovice) 38:06, 2. Kubr (Hvězda SKP Pardubice) 36:46, 3. Bříza (KRB Chrudim) 40:06. Muži do 74 let: 1. F. Krátký (Viking Králíky) 37:48, 2. Hák (TJ Sokol Studenec) 45:30, 3. Groh (AC Vrchlabí) 48:09. Muži 75 let a starší: 1. Jantsch (Liaz Jablonec n. N.) 49:44, 2. Buchar (ATL Elektro Vrchlabí) 51:50, 3. Culka (TJ Liga 100 Kostelec n. O.) 55:35.

Výkon přepočtený podle věkového koeficientu: 1. Krátký (Viking Králíky) 27:17, 2. Vacarda (AC Slovan Liberec) 29:40, 3. Král (Iscarex Česká Třebová) 30:28, 4. Krejčí (SKI Klub Pastviny) 30:28, 5. Svoboda (Hvězda SKP Pardubice) 31:01, 6. Čivrný (SK Nové Město nad Metují) 31:06, 7. Miřejovský (Jiskra Ústí nad Orlicí) 31:19, 8. Klimeš (AC Náchod) 31:34, 9. Kratochvíl (Hvězda SKP Pardubice) 31:41, 10. Bláha (AF Křovice) 31:53.

Mládež – předškolní dívky (200 m): 1. Kitlerová 0:47, 2. Čechová 0:49, 3. Hojgrová (všechny Hradec Králové) 0:56. Předškolní chlapci (200 m): 1. Hlávka (ZŠ Štefcova Hradec Králové) 0:58, 2. Metelka (Hradec Králové) 1:10, 3. Raim (Nový Hradec Králové) 1:16. Nejmladší dívky I (400 m): 1. Malinová 1:24, 2. Marková (obě TJ Sokol Hradec Králové) 1:27, 3. Metelková (OK 99 Hradec Králové) 1:29. Nejmladší chlapci I (400 m): 1. Kořének (ZŠ M. Horákové Hradec Králové) 1:23, 2. Skalský (Delfín Náchod) 1:31, 3. Eliáš (ZŠ Gočárova Hradec Králové) 1:33. Nejmladší dívky II (600 m): 1. Keprtová (Sokol Hradec Králové) 2:04, 2. Kořénková (ZŠ M. Horákové Hradec Králové) 2:05, 3. Kořánová (TJ Sokol Hradec Králové) 2:10. Nejmladší chlapci II (600 m): 1. Metelka (OK 99 Hradec Králové) 1:58, 2. Kloud (TJ Sokol Hradec Králové) 2:02, 3. Bágle (ZŠ Bezručova Hradec Králové) 2:03.

Mladší dívky (900 m): 1. Smoláková (AC Vysoké Mýto) 2:56, 2. Kábrtová (Atletika Rtyně) 3:04, 3. Svobodová (Pardubice) 3:05. Mladší chlapci (900 m): 1. Bárta (SKP Hvězda Pardubice) 2:34, 2. Hájek (Hradec Králové) 2:47, 3. Beneš (Vysoké Mýto) 2:50. Starší dívky (1800 m): 1. Chytková (AC Vysoké Mýto) 6:22, 2. Svatošová (Automax Hradec Králové) 6:48. Starší chlapci (1800 m): 1. Gdula (Hvězda SKP Pardubice) 5:42, 2. Svatoš (Automax Hradec Králové) 5:44, 3. Doskočil (AC Vysoké Mýto) 5:48.

