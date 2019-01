Úpice - Vánoční dostaveníčko basketbalistů, které se nepřetržitě už od roku 1993 koná vždy 27. prosince v tělocvičně Základní školy Úpice-Lány, se uskutečnilo i letos. Nenaplnily se obavy, že turnaj po čtvrtstoletí, s odchodem dlouholetých pořadatelů Hanou a Pavlem Černých, skončí.

Organizace se ujal tým pod taktovkou Zdeňka Hrůzy. A protože se tradiční „posváteční“ zápolení po sportovní i pořadatelské stránce nadmíru povedlo, nemusí nad jeho budoucností panovat strach.



Stejně jako loni se turnaje zúčastnilo deset týmů. Stejně jako loni (i předloni) ho vyhráli středočeští Xballers. Jen finálový duel byl napínavější. Invalidi vedli dvě minuty před koncem 8:4 (za koš se počítal bod, za trojku dva a hrálo se na 2x5 minut hrubého času). Obhájci trofeje však do konce normální hrací doby stihli srovnat na 10:10. V tříminutovém nastavení se družstvo Invalidů už netrefilo, a tak o vítězi rozhodl jediný úspěšný bod Xballers.



Bronzové medaile vybojovala loni stříbrná Lvíčata. Cenu pro nejlepšího střelce turnaje si odnesl Jan Klučka z Trutnov Devils.



Pro Aleše Dědka, člena nejúspěšnějšího týmu, to už byl pátý úpický vánoční triumf. Ten ho posunul v historické tabulce nejúspěšnějších jednotlivců na dělené 2. místo. Už za rok se může dostat na samotný vrchol…



Výsledky 26. ročníku Vánočního turnaje trojic v basketbalu:

Semifinále: Lvíčata – Invalidi 10:13, Xballers – Raptors 13:8; utkání o 3. místo: Lvíčata – Raptors 16:5; finále: Xballers – Invalidi 11:10 po prodloužení.



Konečné pořadí:

1. Xballers (Aleš Dědek, Filip Rais, David Zeman, Patrik Nguyen)

2. Invalidi (Petr Jiříček, Pavel Jiříček, Jan Veselý)

3. Lvíčata (Martin Kejzlar, Petra Nývltová, Monika Kejzlarová)

4. Raptors (Martin Klučka, Lukáš Selinger, Jan Učík)

5. Trutnov Devils (Jan Klučka, Tomáš Löbl, Daniel Nývlt)

6. Medojedi (Štěpán Mareš, Tomáš Kazda, Jakub Rypan, Daniela Nováčková)

7. Mach 4 (Miloš Mach, Petr Mach, Dominik Mach, Natálie Machová)

8. Tupouni ženy (Jan Balcar, Lukáš Vincenc, Zdeněk Hrůza, Petr Kalousek)

9. Young Blood (Milan Miko, David Rameš, Samuel Lacko)

10. Power Rangers (Filip Kaplan, Matyáš Lacko, Matěj Buryšek)



POHLED DO HISTORIE

Vítězné týmy turnajů trojic v basketbalu (tělocvična ZŠ Úpice-Lány)

I. ročník (27. 12. 1993) DŘEVĚNKA ÚPICE (Petr ČERNÝ, Leo ŠTĚPÁNSKÝ, Petr VEČEŘ)

II. ročník (27. 12. 1994) BOMBERS ÚPICE (Miloš MACH, Karel NÝVLT, Zdeněk HRŮZA, Jan MELICHAR)

III. ročník (27. 12. 1995) TEXLEN ÚPICE (Petr ČERNÝ, Leo ŠTĚPÁNSKÝ, Martin TEJCHMAN)

IV. ročník (27. 12. 1996) CHCÍPÁCI TRUTNOV (Petr JUST, Ladislav MALÝ, Daniel BROŽ, Alena KORTYŠOVÁ)

V. ročník (27. 12. 1997) FAN´S TRUTNOV (Jaroslav NEHYBA, Břetislav PÁV, Roman TOMÁŠEK, Lenka JAROŠOVÁ)

VI. ročník (27. 12. 1998) KOCOUREK ÚPICE (Petr ČERNÝ, Martin TEJCHMAN, Miloš MACH, Tomáš VAŠATA)

VII. ročník (27. 12. 1999) DREAM TEAM ÚPICE (Petr ČERNÝ, Miloš MACH, Zdeněk HRŮZA)

VIII. ročník (27. 12. 2000) SPARTA LIGHTS KUTNÁ HORA (Miloš MACH, Zdeněk HRŮZA, Tomáš VAŠATA, Petr ANTOŠ)

IX. ročník (27. 12. 2001) SPARTA LIGHTS KUTNÁ HORA (Miloš MACH, Zdeněk HRŮZA, Petr ČERNÝ, Michal BORSKÝ)

X. ročník (27. 12. 2002) SLUNCE V DUŠI ÚPICE (Michaela BEJROVÁ, Jaroslav KULHÁNEK, Lukáš SELINGER, Miloš MACH)

XI. ročník (27. 12. 2003) TROSKY 2 (Zdeněk HARTIG, Jiří DVORSKÝ, Roman SLAWISH, Radek PROKEŠ)

XII. ročník (27. 12. 2004) TROSKY 1 (Zdeněk HARTIG, Jiří DVORSKÝ, Lukáš HARTIG, Radek PROKEŠ)

XIII. ročník (27. 12. 2005) FAN´S TRUTNOV (Břetislav PÁV, Rostislav PÁV, Pavel SCHELLE, Pavel KUŘITKA)

XIV. ročník (27. 12. 2006) TROSKY (Karel NÝVLT, Jan NÝVLT, Jiří DVORSKÝ, Radek MICHLÍK)

XV. ročník (27. 12. 2007) LVÍČATA (Petra FRIEBELOVÁ, Monika FRIEBELOVÁ, Martin KEJZLAR, Jaroslav KULHÁNEK)

XVI. ročník (27. 12. 2008) LVÍČATA (Petra FRIEBELOVÁ, Monika FRIEBELOVÁ, Martin KEJZLAR)

XVII. ročník (27. 12. 2009) BLACK PUMAS (Martin STANĚK, Tomáš BREJCHA, Jiří POSLT)

XVIII. ročník (27. 12. 2010) XBALLERS 4 FUN (Patrik NGUYEN, Aleš DĚDEK, Jiří VERBÍŘ, Jana BROŽKOVÁ)

XIX. ročník (27. 12. 2011) SK FAGONE (Karel NÝVLT, Jan NÝVLT, Radek MICHLÍK, Ondřej BOROVEC)

XX. ročník (27. 12. 2012) TEAM BALLERS (Filip RAIS, Ondřej ŠŤASTNÝ, Martin SKALA, David ZEMAN)

XXI. ročník (27. 12. 2013) SHARKS (Pavel JIŘÍČEK, Michal HAGER, Jakub HRDÝ, Martin KLUČKA)

XXII. ročník (27. 12. 2014) LVÍČATA (Petra NÝVLTOVÁ, Monika FRIEBELOVÁ, Jan NÝVLT, Martin KEJZLAR)

XXIII. ročník (27. 12. 2015) XSTREAM (Patrik NGUYEN, Aleš DĚDEK, Lukáš ONDERKA, Jan VESELÝ)

XXIV. ročník (27. 12. 2016) BALLERS 4FUN (Aleš DĚDEK, Filip RAIS, David ZEMAN, Lucie RAISOVÁ)

XXV. ročník (27. 12. 2017) X BALLERS (Aleš DĚDEK, Lukáš VRŤÁTKO, Filip RAIS, Patrik NGUYEN)

XXVI. ročník (27. 12. 2018) XBALLERS (Aleš DĚDEK, David ZEMAN, Filip RAIS, Patrik NGUYEN)



Vítězní jednotlivci turnajů trojic v basketbalu (tělocvična ZŠ Úpice-Lány)

6x Miloš MACH

5x Petr ČERNÝ, Aleš DĚDEK

4x Zdeněk HRŮZA, Patrik NGUYEN, Filip RAIS

3x Jiří DVORSKÝ, Karel NÝVLT, Petra NÝVLTOVÁ-FRIEBELOVÁ, Monika KEJZLAROVÁ-FRIEBELOVÁ, Jan NÝVLT, Martin KEJZLAR, David ZEMAN

2x Leo ŠTĚPÁNSKÝ, Martin TEJCHMAN, Tomáš VAŠATA, Zdeněk HARTIG, Radek PROKEŠ, Břetislav PÁV, Jaroslav KULHÁNEK, Radek MICHLÍK

1x Petr VEČEŘ, Jan MELICHAR, Petr JUST, Daniel BROŽ, Alena KORTYŠOVÁ, Ladislav MALÝ, Jaroslav NEHYBA, Roman TOMÁŠEK, Lenka JAROŠOVÁ, Petr ANTOŠ, Michal BORSKÝ, Michaela BEJROVÁ, Lukáš SELINGER, Roman SLAWISH, Lukáš HARTIG, Rostislav PÁV, Pavel SCHELLE, Pavel KUŘITKA, Martin STANĚK, Tomáš BREJCHA, Jiří POSLT, Jiří VERBÍŘ, Jana BROŽKOVÁ, Ondřej BOROVEC, Ondřej ŠŤASTNÝ, Martin SKALA, Pavel JIŘÍČEK, Michal HAGER, Jakub HRDÝ, Martin KLUČKA, Lukáš ONDERKA, Jan VESELÝ, Lucie RAISOVÁ, Lukáš VRŤÁTKO