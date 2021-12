Možná klíčová výhra. Sokoli skolili Ostravu a přiblížili si postup do skupiny A1

KARA Trutnov - BLK Slavia Praha 36:66 (10:15, 21:35, 32:53)

Body: Králová 12 (10 doskoků), Potočková, Vítová a Finková 6, Šmahelová 4, Seifrtová 2 – Rokošová 14 (17 doskoků), Žílová a Křivánková 10, Š. Ježková 9, Mircová 7, Bakajsová 6, Bilíková 4, Aulichová a Helebrantová 3. Rozhodčí: Záruba, Kejklíček, Kremser. Fauly: 13:17. Trestné hody: 9/5 – 13/4. Pět osobních chyb: 0:1 (Rokošová). Trojky: 5:8. Doskoky: 44:56. Diváci: 50.

Kara Trutnov - Slavia PrahaZdroj: Jan BartošVýchodočešky jako by byly k porážce odsouzeny už dávno před úvodním rozskokem. Nejen, že se jim letos výsledkově vůbec nedaří, nejen, že družstvu stále schází dlouhodobě zraněná kapitánka Kozumplíková a že Američanka Wolfová předčasně ukončila působení v klubu. Ke vší smůle se ještě zranila tahounka týmu Anna Rylichová.

Přesto domácí hráčky v úvodu zápasu zahodily respekt k pátému celku soutěže a první desetiminutovku prohrály „jen“ rozdílem pěti bodů. V té druhé už Slavia získávala půdu pod nohama, soupeře přehrávala a do poločasu si vypracovala rozhodující náskok (21:35).

Po přestávce už trutnovské hráčky kapitulovaly. Nešlo jim upřít snahu a bojovnost, tu však srážely nedostatky pod košem soupeřek. Absolutně se jim totiž nedařilo střelecky a vše vyvrcholilo v závěrečné desetiminutovce, kdy Kara zaznamenala pouhopouhé čtyři body!

Aby však nebylo vše jen negativní, je třeba zmínit dvě jména. Předně Terezu Královou, jež si i při tak slabé kolektivní produktivitě dokázala připsat double-double za 12 vstřelených bodů a 10 úspěšných doskoků. Zapomenout pak nejde na Štěpánku Ježkovou, loni ještě hráčku Trutnova. Ta před sezonou ze studijních důvodů odešla za basketbalem do Prahy a v dresu Slavie se ve známém prostředí blýskla devíti body za tři trefené trojky a navrch čtyřmi doskoky. Navíc dostala ze všech hráček v týmu nejvíce minut v zápase.

Ohlasy trenérů

Michal Martišek, trenér Kary Trutnov: „Důležitá událost nastala už před utkáním. Naše bodová jistota Anička Rylichová nebyla k dispozici kvůli zranění, které si přivodila v zápase na Slovance. Věděli jsme, že v útoku nám budou její body chybět. Na druhé straně jsem velice překvapený, že jsme měli 66 střeleckých pokusů, Slavia 68. Klíčové bylo, že naše střelecká úspěšnost byla 19,7 procent. S tím se nedá vyhrát. Znamenalo to 36 bodů. Až na pár pokusů to nebyly žádné zoufalé střely přes nějakou těsnou obranu. Byly to mnohdy volné pozice z pod koše. Je to náš dlouhodobý problém, se kterým se potýkáme. Musíme se s tím poprat a zlepšit se zejména v této činnosti, protože si nemyslím, že bychom basketbalově zaostávali tak výrazně, jak to možná vypadá. Fyzičnost a úspěšnost střelby jsou dva největší faktory, které nám nejvíce chybí. Proto jsme momentálně tam, kde jsme.“

David Zdeněk, trenér BLK Slavia Praha: „Do Trutnova jsme přijeli v roli jednoznačného favorita. Věděli jsme, co nás čeká, že budeme hrát do obranné zdi. Trutnov bez pivotů a ve složení kádru, které má, se musí nějakým způsobem bránit. Dnes jim sázka na tuto kartu vyšla. My jsme působili nervózně, vypadli jsme z role, kterou jsme chtěli mít, nedokázali jsme využít jasnou výškovou převahu, dělali jsme hloupé ztráty. Jsem rád, že se chytly Eliška Žílová a Štěpánka Ježková. Potom, co jsme se bodově utrhli, jsme se zklidnili. Je to pro nás povinné vítězství, ale řekl bych, že se nehrál pohledný basketbal.“

Aktuální tabulka



1. ZVVZ USK Praha 11 11 0 100.0%

2. Žabiny Brno 8 7 1 87.5%

3. Sokol Hradec Králové 12 10 2 83.3%

4. KP Brno 11 8 3 72.7%

5. BLK Slavia Praha 11 7 4 63.6%

6. Slovanka 10 4 6 40.0%

7. Levhartice Chomutov 11 3 8 27.3%

8. SBŠ Ostrava 10 1 9 10.0%

9. KARA Trutnov 11 1 10 9.1%

10. BK Strakonice 9 0 9 0.0%