Po jednodenní pauze navázaly v pátek české basketbalistky do dvaceti let na předchozí tři vystoupení v turnaji European Challengers, jehož skupinu B hostí maďarská Šoproň. Tentokrát výběru trenérky Romany Ptáčkové stál v cestě silný domácí celek.

Pokud chtěly Češky myslet na vítězství ve skupině, musely v pátek večer dosud neporaženého soka bezpodmínečně porazit. Úvodní desetiminutovka ukázala, že by tento úkol nemusel být úplně nesplnitelný. Hostující tým po první čtvrtině držel těsný náskok, v té druhé o něj ale přišel a k vítězství nakročily soupeřky. Klíčovou se ukázala být čtvrtina třetí. V ní družstvo, v jehož středu hrají i dvě hráčky Hradce Králové (Dominika Paurová se Simonou Fišerovou) a trutnovské duo Tereza Králová & Aneta Finková, ztrácelo pouhé čtyři body, pak ale Maďarky bodovou šňůrou utekly do dvojciferného náskoku a ten si už udržely do úplného konce zápasu.

Po výhrách proti Izraelkám a Španělkám, středeční porážce od Srbska, tak nyní mladé Češky drží třetí příčku ve skupině. O udržení se na ní budou usilovat v sobotní derniéře proti dosud poslednímu Irsku.

Maďarsko - Česko 82:68 (15:16, 39:32, 63:47)

Body: Varga 20, Horvathová 16, Wentzelová 12 – Kadlecová 12, Zeithammerová 10, Paurová, Brejchová, Fišerová a Hynková 6, Pokorná, Králová a Malíková 5, Vydrová 4, Finková 3. Fauly: 22:23. Trestné hody: 21/15 - 15:13. Trojky: 9:7. Doskoky: 42:32.

Další výsledky skupiny B: Srbsko - Irsko 74:50, Španělsko - Izrael 66:51.

Tabulka skupiny B

1. Maďarsko 4 4 0 295:208 8

2. Srbsko 4 3 1 276:244 7

3. Česko 4 2 2 279:297 6

4. Španělsko 4 2 2 282:209 6

5. Izrael 4 1 3 263:228 5

6. Irsko 4 0 4 141:350 4

Závěrečné duely skupiny B - sobota 15.00: Izrael - Srbsko. 17.15: Irsko - Česko. 19.30: Španělsko - Maďarsko.