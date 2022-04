Největší částí České obce sokolské (ČOS) je sokolská všestrannost, což lze popsat jako „sport pro všechny“. Z více než 150 tisíc členů chodí do všestrannosti přes 105 tisíc sokolek a sokolů. Od nejmenších dětí až po seniory. Objevem roku v mezi cvičiteli všestranností v kategorii od 18 do 35 let a držitelem ceny Radky Daňkové se stal náčelník T. J. Sokol Police nad Metují Daniel Klimeš. Tento bývalý závodník a medailista přeborů ČOS ve sportovní všestrannosti, trenér, cvičitel II. třídy, člen Sokolské stráže a rozhodčí sportovní gymnastiky a atletiky je vůdčí osobností všestrannosti mužských složek v Župě Podkrkonošské-Jiráskově, která má sídlo v Náchodě. Ocenění mu náleží i pro jeho podíl při přípravách akcí pro veřejnost jakou jsou Noc sokoloven (letos bude 24. června), Památný den sokolstva (8. X.) a také pro to, že pořádá gymnastická soustředění pro své svěřence.

Trenérem roku Petr Habásko ze Sokola Hradec

Tradičně kvalitní líheň atletických reprezentantů v Sokole Hradec Králové uspěla i v letošní anketě Sokol roku. Na nejvyšší stupínek vystoupal trenér atletů Petr Habásko, který se trénování atletů věnuje od roku 1996. V loňském roce se jeho dva svěřenci Michal Desenský a Jan Jirka účastnili OH v Tokiu. Právě Michal Desenský uspěl i v kategorii dospělých. I když obsadil 2. místo – mrzet ho to nemusí. Vítězem a Sokolem roku v kategorii dospělých se stal bronzový olympijský medailista – fleretista Alexander Choupenitch ze Sokola Brno I. A přece jen – olympijské medaili se těžko konkuruje.

V kolektivních sporech uspěly basketbalistky Hradce

Nejúspěšnějším sportovním kolektivem se staly basketbalistky Sokola Hradec Králové, které pouze před několika dny získaly 3. místo v Ženské basketbalové lize (ročník 2021/2022). Avšak v tom předchozím ročníku (2020/2021), tedy v roce, za který se hodnotila včera vyhlašovaná anketa Sokol roku, skončily 2.

Z jejich středu byla vybrána i nejlepší hráčka kolektivního sportu. Stala se jí Dominika Paurová, která je odchovankyní Sokola Hradec Králové. V loňském roce navíc byla nejmladší hráčkou nejvyšší ženské basketbalové ligy (*2005). Basketbal hraje od 9 let. V současné době studuje v Americe na střední škole. Jejím největším úspěchem bylo 6. místo na Mistrovství světa v basketbale žen U19 v roce 2021, kde byla třetí nejlepší střelkyní mistrovství. Jejím cílem je reprezentovat Českou republiku a stát se hráčkou ženské varianty NBA (W NBA). Její spoluhráčka Simona Fišerová skončila v této kategorii na druhém místě. Také je odchovankyní hradeckého klubu a za největší úspěch považuje loňské druhé místo v ŽBL a 2. místo na ME U16.

„Jsem velmi nadšená ze sportovních výsledků našich členů. Je potěšující, jak velkou pestrost a zastoupení jednotlivých sportů Sokol na poli výkonnostního sportu má. Velmi si cením práce všech cvičitelek, cvičitelů, trenérek a trenérů. Sokol jde kupředu a já si vážím inovací v naší nabídce či velkého posunu ve vzdělávání našich cvičitelů,“ popisuje starostka České obce sokolské Hana Moučková.

