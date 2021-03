Za zpřísněných hygienických podmínek oddíl z Českého ráje ve Slezsku vybojoval mnoho skvělých výsledků. Především se dařilo chodcům, kteří vybojovali dva cenné kovy.

Roman Hanyk nejlepším v republice

Titul mistra ČR si domů odvezl dorostenecký chodec Roman Hanyk. Aby k triumfu došel, musel zdolat vzdálenost pět kilometrů. Výhodou jistě bylo, že závod proběhl zároveň s juniory, kteří mu svými výkony pomohli i ke skvělému osobnímu rekordu. Ten má nyní hodnotu 24:53,39 minut.

Druhou „chodeckou“ medaili získala mezi juniorkami stříbrná Jana Zikmundová. Na tříkilometrové trati obhajovala titul z loňského roku, zopakovat jej však bohužel nedokázala. Pro letošek se s časem 14:41,72 minut stala vicemistryní. Mezi juniorkami měl turnovský oddíl zastoupení ještě v Elišce Martínkové. Ta útočila dokonce na národní rekord, který jí v cíli unikl o vteřinu a o chvíli později byla navíc smolně diskvalifikována.

Na finálových pozicích se pak umístila většina dalších turnovských atletů. V sobotu si 5. místo při své premiéře na vysokých překážkách (60 metrů překážek) vybojovala v novém oddílovém rekordu 9,48 sekund juniorka Lucie Sajdlová. Následně přidala ještě 7. místo v běhu na 400 metrů (59,41 s).

Na půlce se představil zkušený junior Michal Hanyk, jenž ve finále doběhl v halovém osobním rekordu 1:56,37 minut na páté příčce. Stejné umístění vybojovala také juniorská běžkyně Jana Pekařová v závodě na 1500 metrů (4:56,84 minut) a na dvojnásobné trati přidala 6. místo za 10:55,69 minut.

Diskvalifikace? Dle trenéra neoprávněná

Poslední finálové umístění patřilo dorostenci Adamu Malému. Při šesté příčce v běhu na 1500 metrů dokončil závod v halovém osobním rekordu (4:21,13 minut). Adam byl dále devátý i na dvojnásobné trati (9:32,49 minut).

Těsně před branami finále skončila dorostenecká překážkářka Nela Vaníčková, která ve svém rozběhu doběhla pátá v čase 9,06 sekund. „Nela musela přerušit značnou část přípravy po zranění kotníků a věříme, že na hlavní sezonu bude již v plné síle,“ hodnotil výkon závodnice trenér Tomáš Krištof.

Své první juniorské mistrovství má za sebou vícebojař Cyril Žerava, jenž vybojoval 9. místo ve skoku o tyči (370 cm) a prvně si v závodě vyzkoušel juniorskou šestikilogramovou kouli, kterou poslal do vzdálenosti 11,48 metrů, což mu vyneslo 12. místo.

Musím poděkovat atletům a trenérům za výbornou reprezentaci. Pro všechny z nich to byl první start v sezoně a do toho ještě měli velmi stížené tréninkové podmínky, třeba oproti atletům z Prahy, Ostravy či Plzně, kteří mohou trénovat v atletických halách či tunelech. I tak se jim povedlo dosáhnout výborných výsledků, všichni se nakonec vešli i do první desítky celkového pořadí. Viděli jsme také spoustu osobních rekordů, což je při prvním startu v sezóně opravdu nevídaná záležitost,“ pochválil svěřence trenér AC Turnov Tomáš Krištof.

V hodnocení přidal i ohlédnutí za závodem Elišky Martínkové, která atakovala titul mistryně republiky.

„Osobně mne velmi mrzí její diskvalifikace. Dle mého názoru byla neoprávněná. I v atletice jsou však rozhodčí pouze lidé, kteří mají právo na chybu. Eliška svou dominancí předvedla, že je již závodnicí úplně jiné třídy a rozhodně má na víc než jen bojovat o medaile na MČR. Moc se těším, co nám předvede společně i s dalšími atlety venku na dráze. Už jen tento jediný závod v halové sezoně ukázal, že turnovskou mládež čeká vynikající sezona 2021,“ řekl Tomáš Krištof.