Havlovický závod, který se běhá do Ratibořického údolí a zpět a patří k nejrychlejším závodům seriálu, musel být bohužel pozměněn. Na trati byla velká vrstva ledu, takže organizátoři vytyčili závod 6100 metrů dlouhý na suchém povrchu. Po závodech dětí začal i tento povrch namrzat, ale k potěšení pořadatelů nedošlo k řádnému zranění. S kluzkou tratí si nejlépe poradili Ivana Škodová z TJ Maratonstav a mužský suverén Karel Šesták z X-AIR Ostrava.



Další závod Zimní běžecké ligy se běží zítra v Malých Svatoňovicích se startem první kategorie v 16.30 hodin.

Z výsledkových listin

Absolutní pořadí – muži: 1. Karel Šesták (X-AIR Ostrava) 21:41; 2. Bořek Jančík (Svartes Hořice) 21:46; 3. David Štangler (Trutnov) 21:47 min.; 2. Luděk Berka (Atletika Rtyně) 22:52; Vladimír Vacarda (AC Slovan Liberec) 22:58 min.



Muži do 39 let: 1. David Štangler (Trutnov) 21:47 min.; 2. Luděk Berka (Atletika Rtyně) 22:52; 3. Michal Kábrt (Atletika Rtyně) 23:14; 4. Martin Bartoš (Cyklo Náchod) 23:32; 5. Roman Vašíček (SK Radvanice) 24:22; …7. Antonín Koutský (FT Řešetova Lhota) 25:58; 8. Jiří Kraus (IVT Náchod) 26:15 min.



Muži do 49 let: 1. Karel Šesták (X-AIR Ostrava) 21:41; 2. Bořek Jančík (Svartes Hořice) 21:46; 3. Luboš Holubec (Trutnov) 23:05; 4. Martin Osoba (LOKO Meziměstí) 23:59; 5. Jan Pavel (Atletika Rtyně) 24:11; …9. Stanislav Lanta (Spartak Police nad Metují) 28:42 min.



Muži do 59 let: 1. Vladimír Vacarda (AC Slovan Liberec) 22:58; 2. Luděk Zelený (AC Náchod) 24:27; 3. František Pechek (Maratonstav Úpice) 24:33; 4. Milan Uvízl (SK Studenec) 25:13; 5. Josef Nečas (Úpice) 25:50 min.



Muži nad 60 let: 1. Karel Trejbal (SKP Mladá Boleslav) 26:12; 2. Stanislav Groh (AC Vrchlabí) 29:24; 3. Vít Lelek (Čolek TEAM Č. Kostelec) 30:54; …6. Miloš Linhart (LIGA 100 Náchod) 35:17; 7. Jiří Soukup (LIGA 100 Náchod) 49:24 min. Junioři: 1. Marek Uvízl (SK Studenec) 21:32 min.



Dorostenci: 1. Michal Kopecký (SKP Hvězda Pardubice) 22:44 min.



Starší žáci: 1. Daniel Souček (ZŠ Bratří Čapků) 8:17 min. Mladší žáci: 1. Josef Kašpar (LOKO Trutnov) 7:59 min. Nejmladší žáci: 1. Patrik Kubeček (Sokol Úpice) 4:01 min. Přípravka chlapci: 1. Jiří Kraus (Hvězda Pardubice) 1:14; … 3. Štěpán Svoboda (Čolek TEAM Č. Kostelec) 1:38 min. Předškolní chlapci: 1. Lukáš Hájek (Maratonstav Úpice) 0:13; …6. Vít Lelek (Čolek TEAM Č. Kostelec) 0:48; 7. Vojtěch Žišťák (Starkoč) 1:08 min.



Absolutní pořadí – ženy: 1. Ivana Škodová (Maratonstav Úpice) 25:48; 2. Jitka Romančáková (Maratonstav Úpice) 26:19; 3. Lenka Wiesnerová (Spartak Police nad Metují) 27:01; 4. Daniela Tylšová (Maratonstav Úpice) 27:21; 5. Eva Tumova (Maratonstav Úpice) 28:50 min.



Ženy do 34 let: 1. Ivana Škodová (Maratonstav Úpice) 25:48; 2. Jitka Romančáková (Maratonstav Úpice) 26:19; 3. Daniela Tylšová (Maratonstav Úpice) 27:21 min.



Ženy nad 35 let: 1. Lenka Wiesnerová (Spartak Police nad Metují) 27:01; 2. Eva Tumova (Maratonstav Úpice) 28:50; 3. Hana Vacková (SK Hronov) 31:15 min. Juniorky: 1. Monika Tučková (Kramolna) 32:02 min.



Starší žákyně: 1. Denisa Čerenkova (Atletika Rtyně) 8:49 min.



Mladší žákyně: 1. Petra Čerenkova (Atletika Rtyně) 3:27 min. Nejmladší žákyně: 1. Pavla Kábrtová (Atletika Rtyně) 3:59 min. Přípravka dívky: 1. Kamila Kašparová (OREL Rtyně) 1:28 min.



Předškolní dívky: 1. Anna Lelková (Čolek TEAM Č. Kostelec) 0:18; 2. Marie Svobodová (Čolek TEAM Č. Kostelec) 0:28 min.

(dop, mr)