"Je spousta věcí, na které budu vzpomínat. Když jsem jako malá prohlásila při sledování her v roce 1992, že také pojedu na olympiádu, nenapadlo mě, že se mi to povede více než jednou. Byť to stálo strašně moc úsilí, mám do jisté míry zničené zdraví a nebyla jsem na maturitním plese, tak všechny ty zážitky za to stály," řekla Vrabcová Nývltová.

Za vrcholné události v lyžařské kariéře označila olympiádu v Soči, účast na Tour de Ski nebo mistrovství světa ve Falunu. "Nejraději ale vzpomínám na tu atletickou část, ať je to debut na Pražském maratonu, půlmaratonu, maraton v New Yorku nebo český rekord na mistrovství Evropy. Těch zážitků bych z atletiky mohla jmenovat spoustu a většina z nich byla právě díky RunCzechu," uvedla Vrabcová Nývltová.

Po narození dcery Adély v dubnu 2020 se kvalifikovala i na předloňskou olympiádu v Tokiu. Kvůli potížím s pravou kyčlí a stehenním svalem tam ale maraton nedokončila. Zdravotní potíže s kyčlemi byly i jedním z důvodů pro ukončení kariéry.

"Těch věcí byla spousta. Ať už zdraví, vztahy, které na podzim nebyly ideální. Pak přišla nabídka od Carla (Capalba, šéfa RunCzechu, pořadatele Pražského maratonu), které si moc vážím. Myslím, že jsem odešla v pravou chvíli," podotkla Vrabcová Nývltová, která na podzim skončila v Olymp centru sportu ministerstva vnitra

"Mám dál možnost trénovat a posílat tréninkový plán pro ty, kteří jsou registrovaní na Pražský maraton. Kdo má zájem, tak jednou týdně s ním chodím trénovat do Stromovky," líčila.

Poděkovala všem, kteří jí během sportovní kariéry pomáhali. Vyzdvihla především rodinu s manželem Martinem a dcerou Adélkou. "Těch lidí je strašně moc a kdybych je měla všechny jmenovat, byli bychom tu hodně dlouho," řekla a neubránila se i slzám.

Nyní by ráda pomáhala běžcům v RunCzech Racing Teamu. V něm jsou například Jiří Homoláč, Patrik Vebr, Damián Vích, Martin Zajíc nebo Julia Anna Lilly Bell. "Doufám, že moje ovečky budou mít dobré výsledky a moje budoucnost bude mít s nimi jasné trvání. Ráda bych, aby se zlepšovali a abych jim poskytla dobrý servis. Pokud někomu pomohu, aby se dostali tam, kam já anebo ještě dál, tak mě to bude naplňovat," dodala Vrabcová Nývltová.

Vytrvalkyně Eva Vrabcová Nývltová má za sebou emotivní rozlučku a nově se chce v projektu RunCzech Racing team věnovat trénování jiných závodníků. Česká rekordmanka v maratonu uzavřela aktivní kariéru ve 37 letech hlavně kvůli zdravotním potížím. Při setkání s novináři ale připustila, že rozhodnutí urychlilo i ultimátum z Olymp centra sportu ministerstva vnitra.

"Těch věcí, proč jsem se takhle rozhodla, byla spousta. Ať už to bylo zdraví, nebo vztahy, které na podzim nebyly ideální. Pak přišla nabídka od Carla (Capalba - šéfa RunCzechu, pořadatele Pražského maratonu), které si nesmírně vážím. Vše se tak nějak sešlo a myslím, že jsem odešla v pravou chvíli," řekla Vrabcová Nývltová.

Bývalou běžkyni na lyžích a účastnici pěti olympiád trápily v posledních letech potíže s achilovkami a kyčlemi. Kyčle ji bolí i nadále. "Definitivní rozhodnutí padlo, když mi dali na Olympu nůž na krk, že musím ve Valencii zaběhnout čas pod 2:30 a nepustili mě na soustředění. Jinak bych to asi ještě zkoušela dál," uvedla rodačka z Trutnova.

Během loučení před novináři a kolegy děkovala všem, kdo jí v kariéře pomohli. Vyzdvihla rodinu, manžela Martina i dceru Adélku, kterou přivedla na svět v dubnu 2020. Neubránila se také slzám. "Není to úplně dobrovolný konec. Je to kvůli zdraví. Jsem ale ráda, že se se mnou přišli lidé rozloučit."

Přestože Vrabcová Nývltová absolvovala v běhu na lyžích olympijské hry v Turíně 2006, Vancouveru 2010 a Soči 2014, kde zaznamenala díky pátému místu v závodě na 30 kilometrů volně nejlepší výsledek, nejraději vzpomínala na atletickou část kariéry. "Přinesla mi co se týče zážitků a do života mnohem více," podotkla.

Vedle 26. místa na olympiádě v Riu de Janeiro vyzdvihla především maraton v New Yorku nebo bronz na mistrovství Evropy v Berlíně 2018, kde zaběhla časem 2:26:31 český rekord. "Přestože nějaké následky jsou, budu na sportovní kariéru vzpomínat ráda," uvedla Vrabcová Nývltová.

Nyní bude pracovat pro organizaci RunCzech, která pořádá v Česku největší běžecké závody. V RunCzech Racing teamu chce vytvořit ideální podmínky svým nástupcům. Její spolupracovníci překřtili projekt na "Eva hledá Emila" v narážce na legendárního Emila Zátopka. V týmu jsou například Jiří Homoláč, Patrik Vebr, Damián Vích, Martin Zajíc nebo Julia Anna Lilly Bell.

"Doufám, že moje ovečky v RunCzech Racing teamu budou mít dobré výsledky a moje budoucnost bude mít další trvání. Snad je povedu tak, aby se zlepšovali a poskytnu jim dobrý servis. Pokud někomu pomohu, aby se dostal tam, kde jsem byla já, nebo ještě dál, bude mě to naplňovat," řekla Vrabcová Nývltová.

Přestože už nyní chodí se zájemci běhat do Stromovky a posílá tréninkový plán registrovaným závodníkům pro Pražský maraton, bude si přeci jen "druhý břeh" zvykat.

"Na to asi člověk není připravený, dokud opravdu nezačne. I ty tréninky ve Stromovce pro mě byly ze začátku náročné, protože jsem nevěděla, jak s těmi lidmi nakládat. Od začátku jsem neznala nic než dril, dřinu a teď člověk musí vystupovat jinak. I v kanceláři si zvykám na novou roli. Naštěstí ty mé ovečky, které se mnou na tréninky v sedm ráno chodí, jsou úžasné. Jsem ráda, že jim mohu pomoci, aby si ten Pražský maraton užili," podotkla.

Ačkoliv svou aktivní kariéru uzavřela, připustila, že se na startu některých závodů v budoucnu objeví. "Nebudu běhat na profi úrovni, ale doufám, že se někdy na závodech RunCzechu ukážu a v rámci toho, co zdraví dovolí, si něco odběhnu. Běhání pořád miluju," dodala Vrabcová Nývltová.