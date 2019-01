Turnov - Turnovská atletika zažívá jednu znejpovedenějších sezon ve své historii a navíc ještě atlety čeká na podzim několik důležitých závodů.

Šéftrenér AC Syner Turnov Aleš Drahoňovský | Foto: DENÍK/Petr Ježek

Po titulu juniorského mistra České republiky ve víceboji Adama Helceleta či prvenství Michaely Mlejnkové na celostátní Olympiádě dětí a mládeže v Táboře se navíc tři turnovští atleti zúčastnili vrcholných šampionátů ve svých kategoriích. O zhodnocení velké části letní sezony a také na informace o budoucích závodech jsme se zeptali trenéra Aleše Drahoňovského.

Jak je s letošní bilancí spokojen šéftrenér AC Syner Turnov?

Kromě 20 titulů mistrů ČR, kterých je nejvíce v naší historii, je úctyhodná i účast našich atletů na všech letošních mládežnických mistrovstvích světa a Evropy.

Ale medaile z toho nebyla žádná, kdo k ní měl nejblíž?

Michal Brož startoval na MS do 17 let v Brixenu a do semifinále se kvalifikoval z rozběhu výborným časem 13,91. Semifinále už mu tak nevyšlo a zaběhl o vteřinu horší čas, ale i tak je 24. místo na světě pěkné. Pavel Bukvic byl na ME do 22 let devátý hodem 68,61 metru a k postupu do užšího finále mu chybělo jen 6 centimetrů. Adam Sebastián Helcelet si na ME juniorů věřil na výkon 7500 bodů, který by byl opravdu blízko medaili, ale nakonec mu nevyšel první startovní den a získal 7286 bodů, což znamenalo 8. místo.

Ale na té nejvrcholnější letošní akci – MS v Berlíně nikdo z AC Turnov nestartoval.

To máte pravdu, ale byli tu dva naši odchovanci. Antonín Žalský skončil 20. v kvalifikaci vrhu koulí za výkon 19,77 a Lukáš Melich, svěřenec našeho trenéra Dušana Krále, byl v kvalifikaci kladiva na 14. místě výkonem 74,47, jen 80 cm od postupu. Před mistrovstvím se o něm mluvilo jako o černém koni české výpravy, ale on bohužel nezopakoval výkon ze závodu ve francouzském Castres – 78,91 metru, který by stačil dokonce na bronz.

Jaké akce turnovské atlety v nejbližší době čekají?

Především už tento víkend je to Mistrovství České republiky na dráze do 22 let v Plzni. Tam z AC Syner Turnov bude startovat šest mladých atletů – Bukvic, Šimůnek, Dědeček, Tomeš, Tuláček, Jíšová.

Kdo z nich má největší ambice?

Určitě Pavel Bukvic v kladivu, který bude obhajovat mistrovský titul a na dobré umístění myslí také Dominik Šimůnek v běhu na 3 kilometry překážek.

A další větší akce?

Ve středu 9. září od 15 hodin pořádáme v Turnově krajský přebor družstev mladšího žactva, srdečně zveme všechny diváky.

Družstvo mužů ale poté čeká hlavně zářijová baráž o extraligu ne?

Ano, ta je 12. září v Houštce u Staré Boleslavi. Startovat bude osm týmů a první tři si zajistí účast v extralize pro příští rok, což pevně doufám, že se nám podaří. Kromě nás bude mít podobný cíl určitě i Spartak Praha 4 a Vítkovice, za které startuje třeba výškař Jaroslav Bába.

V letošní extralize jste ne vždy startovali v úplně nejsilnějším složení, kdo bude chybět tady?

Vypadá to, že budeme v nejsilnějším letošním složení, včetně úspěšných juniorů.

Juniorské družstvo letos nepřímo obhajuje zlato družstva dorostenců ve finále mistrovství republiky, jaký výsledek jde od něho očekávat?

Skoro jistý je postup do semifinále – 3. kolo základní části se koná 19. září v Jablonci nad Nisou a naše družstvo po dvou kolech jasně vede. Semifinále družstev juniorů a juniorek se bude konat 26. září na turnovském stadionu. Očekáváme postup do celostátního finále v Pardubicích (3.10.). Umístění nemohu předjímat, hodně členů družstva je ještě dorostenců, takže medaile to být nemusí, ale pokusíme se o ni. Ještě větší kvalitu by pak družstvo mohlo mít v roce 2010.

Kolik družstev bude startovat v turnovském semifinále?

Bude tu osm družstev juniorů a osm družstev juniorek. Bude to druhá nejvýznamnější atletická akce v Turnově, hned po Memoriálu Ludvíka Daňka. Bude zde startovat 300 atletů z Čech. Diváci se budou moci přijít podívat jak závodí Česká juniorská špička.

V současné době stále probíhá rekonstrukce Skálovy ulice před stadionem i budovy sokolovny, tyto práce už budou v té době hotovy?

Z velké části ano, navíc na této akci poprvé prověříme nový měkčí povrch u obou doskočišť. Během července zde byl položen povrch conipur, který je měkčí než mondo na dráze a více vyhovuje právě skokanům.

Novotou, ale září i sektor pro skok o tyči.

Conipur byl položen i zde, nově i v tomto místě bude plnohodnotný výškařský sektor a to ušetří čas trenérům i závodníkům při všech větších závodech.

Jaké další akce ještě před zimou čekají vaše atlety?

Ve dnech 12. – 13. září se koná v Olomouci Mistrovství České republiky žactva, kde bude startovat v běhu na 1500 metrů Kateřina Čermáková a bude jednou z adeptek na medaili. Ještě budou další menší závody a pak atletickou sezonu v Turnově tradičně zakončí 18. října 36. ročník Hruštice, silničního běhu na 15km na trase Turnov – Malá Skála – Turnov.

Aleš Drahoňovský

Narozen 20. 2. 1972 v Turnově.

Vyrůstal v atletické rodině.

Do roku 1997 se věnoval orientačnímu běhu ve kterém získal bronz na juniorském mistrovství světa a pětkrát titul Mistra České republiky.

Od roku 1998 se věnuje atletice, vytrvalostním běhům od 5 km do půlmaratonu, získal 11 medailí na Mistrovství České republiky.

Od roku 2004 je trenérem a nyní šéftrenérem AC Syner Turnov.

Mezi jeho svěřence patří Jaromír Dědeček, Barbora Jíšová či Kateřina Čermáková.

Atletické akce závěru dráhové sezony

5. – 6. září Mistrovství republiky do 22 let v Plzni.

9. září Krajský přebor družstev mladšího žactva v Turnově.

12. září Baráž o extraligu družstev v Houšťce u Staré Boleslavi.

12. – 13. září Mistrovství republiky žactva v Olomouci.

19. září 3. kolo základní části družstev juniorů v Jablonci n. N.

26. září Semifinále soutěže družstev juniorů v Turnově.

3. října Finálový závod družstev juniorů v Pardubicích.

18. října Silniční běh Hruštice, Turnov – Malá Skála – Turnov.