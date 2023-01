Že by tedy byla s výkony ve Svatém Petru spokojena? „Nejsem, hlavně tedy s výkonem ve druhém kole spokojena nejsem, měla jsem ho zvládnout určitě rychleji. Ale tak, nějaké body jsou doma, doufám, že se z toho poučím a bude to lepší a lepší,“ pronesla Dubovská krátce po své čtvrté špindlerovské jízdě.

Stenmarkův rekord odolal. Shiffrinová ve Špindlu těsně padla s Němkou Dürrovou

Záhy navíc prozradila, kde viděla chybu. „Málo jsem to pustila před tou rovinkou a tím pádem jsem pak na ní neměla potřebnou rychlost. Už se mi to nepodařilo dohnat. Musím se na to ještě podívat, ale trenér mě hádám nepochválí,“ kála se.

Martina DubovskáZdroj: Vojtěch Kohout

Co si však elitní česká lyžařka pochvalovala, to bylo vše okolo jejího závodění. „Po oba dny tu byla úplně perfektní trať. Opravdu patřila mezi nejlepší, jaké jsme během letošní sezony měly. Děkuji všem, kteří to tu měli na starost,“ nešetřila chválou a zmínit samozřejmě musela i tisíce fanoušků, především z řad Čechů a Slováků, kteří si do areálu ve Svatém Petru našli jak v sobotu, tak neděli cestu.

„Fanoušci byli fantastičtí. Prostředí tady ve Šindlerově Mlýně bylo naprosto úžasné a myslím, že si jej užily všechny závodnice. Mohu tedy říct, že atmosféra i trať byly perfektní, už jen ty výkony zlepšit,“ usmála se Martina Dubická.

Mikaela ShiffrinováZdroj: Vojtěch KohoutV té době už byl druhý závodní den u konce a bylo jasné, že po sobotním vítězství dnes už legendární Mikaela Shiffrinová 86. triumf nepřidala. Letitý rekord Ingemara Stenmarka tak zůstane (zatím) nepokořen.

„Myslím, že se jí to povede hned na dalších závodech (úsměv), ale jsem teď ráda, že vyhrála Lena Duerr. Je to krásné, ona se o to snažila už hodně dlouho, proto mám za ni velkou radost. Mikaela je ještě mladá, má před sebou spoustu let a vyhrát může opravdu hodně závodů, netroufám si odhadnout kolik,“ pronesla osmnáctá nejlepší žena nedělního závodu směrem k největší slalomářské hvězdě, jaká do Krkonoš po čtyřech letech zavítala.

Pyšný hejtman Červíček chválí úžasný týden. Mezi slalomové branky by však nešel

Mimochodem, víkendové klání bylo generálkou na blížící se mistrovství světa. A s jakými cíli na něj Martina Dubovská odcestuje? „Doufám, že mi tento výsledek pomůže a na světovém šampionátu podám co nejlepší výkon. Těžko se mi říká, s jakým výsledkem bych byla spokojená. Když to teď řeknu, tak se mi to nepovede. Budu se každopádně snažit posunout limit na maximum. Vím, že mám stále rezervy, musím je nějak vyjezdit.“