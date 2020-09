/FOTOGALERIE/ Autokrosové mezinárodní amatérské mistrovství České republiky na závodišti v Radči přilákalo 76 účastníků od nejmenších závodníků po zkušené jezdce. Pořadatelé z Motorsportu Radeč a Autoklubu Radeč vložili do úpravy trati a okolí maximální úsilí.

Autokrosové závody v Radči. | Foto: Jan Bartoš

"V podstatě celou noc se na trať snášely krůpěje deště a ráno to vypadalo spíš na vodní pólo než na závody autokrosu. Ale autokrosaři se jen tak něčeho neleknou. V tréninkových jízdách se povedlo pár speciálů i takzvaně "utopit" a padlo rozhodnutí jet na zkrácené verzi trati. O co byla trať kratší, o to rychleji se vyjela suchá stopa, a nejen jedna. Závody ve finále opravdu stály za to, což by potvrdila i početná divácká kulisa," hodnotil autokrosové závody v Radči za pořadatele Ladislav Saidl, předseda Autoklubu Radeč.