Dolní Branná - Ten pocit, když skončí těsně pod stupni vítězů, zná zletošní sezony autokrosařka Ivana Kuželová už velmi dobře. Sedmnáctiletá závodnice zAutoklubu AČR Krakonoš Dolní Branná se na čtvrté příčce umístila již třikrát.

Autokrosařka Ivana Kuželová. | Foto: Deník/Michal Bogáň

Tolik vytoužená „bedna“ jí naposledy unikla při víkendových závodech mistrovství republiky v Poříčí nad Sázavou. I přesto lze říct, že Ivaně Kuželové se letos v divizi D3 Junior Buggy daří.

„Zajíždí vynikající časy v trénincích. Už dokáže vyhrávat i rozjížďky a svým výkonem ve finálových jízdách děsí aspiranty na titul,“ říká její manažer Josef Stránský.

Nejinak tomu bylo i v Poříčí, kde na rychlé trati Kuželová opět nezklamala. Základní cíl víkendu byl jasně dán: skončit před Jiřím Lipšem a tím se posunout v celkové klasifikaci před něj na čtvrté místo. Jediná dívka ve startovním poli však chtěla víc a podle toho v Poříčí, které je známé tím, že se prakticky vše odehrává až v neděli, jela.

V jediném sobotním tréninku si Kuželová připsala na konto čtvrtý nejlepší čas, který však v neděli vylepšila na třetí místo v druhém měřeném tréninku. S chutí se poté pustila i do rozjížděk: druhá, druhá, první!. Výtečná bilance.

Mladá autokrosařka byla v tempu a do finále startovala z nejlepší pozice ve druhé řadě. V závodě před sebe pustila jen trio „vlčkáků“ rvoucí se o titul mistra – Radomíra a Karla Kupcovi a Matyáše Zemana. Za ní však zůstali Tadeáš Zeman, Jakub Kubíček, Jiří Lipš a další, a to i přesto, že do cíle Ivana Kuželová přijela po třech kolech, když to čtvrté ztratila naštěstí až v posledním sjezdu.

Byla z toho opět „brambora“, ale sladká. Na rychlé trati se totiž více než jindy projevoval hmotnostní handicap její buginy (+30 kg). V týmu i u diváků jezdkyně z Dolní Branná sklidila uznání a pochvalu.

„Cíl byl s přehledem splněn a líp to nešlo už proto, že trať byla suchá a prašná a viditelnost takřka žádná,“ poznamenal Josef Stránský. Kuželová si tak v celkovém hodnocení polepšila na čtvrté místo.

Do konce seriálu mezinárodního mistrovství České republiky zbývají dva závody. O víkendu 22. – 23. srpna se autokrosaři představí v Přibicích a na začátku září je čeká Přerov, který se zároveň pojede jako závod mistrovství Evropy.

Tajným přáním Ivany Kuželové zůstává „bedna“. A je jedno, bude-li to v některém ze závodů nebo celkově. Možná jí vyjde obojí…