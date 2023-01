V tabulce poslední Královští sokoli by potřebovali doma zabrat a vyhrát. Jenže to nebude tak jednoduché. Za prvé proti nim bude stát ve velmi dobré formě hrající soupeř, který poslední tři utkání vyhrál, když mimo jiné porazil i mistrovský Nymburk! Za druhé Hradecké trápí zdravotní stav týmu. Nastoupit by neměl důležitý člen základní pětky Mandalinić, dále Vlček a Kábrt. Otazník visí i nad startem kapitána Ondřeje Peterky (nachlazení).

Basketbalová show v Brně: hradecké duo Autrey – Vondra figurovalo v týmu vítězů

„Momentálně mě trápí v našem týmu marodka. Ale ať budeme hrát v jakékoliv sestavě, tak budeme dělat všechno pro to, abychom vyhráli. Nutně potřebujeme vítězství se silnějším týmem a posunout se v tabulce výš,“ říká před duelem Lubomír Peterka, kouč hradeckého družstva.

Zvýšenou motivaci by proti Pandám mohl mít rozehrávač Sokolů Lamb Autrey, neboť není to tak dávno, co v severočeském celku působil. Vytáhne se proti svému bývalému zaměstnavateli?

VIDEO: Královští sokoli přejí do nového roku 2023. Co chtějí sobě? Co fanouškům?