Své práci se věnuje naplno, trenérské kvality prokázal už v loňské sezoně, která byla ze strany Lokomotivy Trutnov velmi vydařená. Letos ale kouč Michal Martišek mnoho sportovní radosti zatím nezažil.

Basketbalistky z Podkrkonoší v nejvyšší domácí soutěži tápou, nebýt dvou výher po prodloužení, uzavíraly by tabulku. To se ale neděje. Lokomotivě aktuálně patří osmá příčka a ve zbývajících osmi kolech (plus nadstavbě) se tým bude rvát o to, aby ji minimálně udržel.

Trenére, Lokomotiva má v Renomia ŽBL odehráno deset utkání, během nichž si připsala dvě vítězství. Jak byste na úvod tuto bilanci zhodnotil?

Jako realitu. Samozřejmě, po loňské vydařené sezoně je to pro nás mírné zklamání. Ale je potřeba si uvědomit, že tým prošel vetší obměnou než jsme doufali. Výsledkově zatím mrzí asi jenom prohra na Slovance, jinak bilance odpovídá současným možnostem.

V zatím posledním utkání jste prohráli vysoko na palubovce KP Brno. Čím si vysvětlujete, že šlo o zápas dvou poločasů?

Ten výsledek je pro nás hodně krutý, protože první poločas jsme odehráli velmi dobře. Ve druhém však KP přitvrdilo a dokonale využilo svoji fyzickou i taktickou vyspělost. Je ale nutné podotknout, že takto vysoká prohra vzhledem k předvedenému výkonu mrzela.

Loni váš tým vcelku suverénně prošel do play off. Kudy do něj vede cesta letos?

Sezona je dlouhá. Po skončení základní částí nás čeká nadstavba ve skupině o šesté až desáté místo. Momentálně ztrácíme na sedmou Ostravu jedno vítězství, na šestý Chomutov dvě, a s každým soupeřem této skupiny, kam patří i Slovanka a Strakonice, se potkáme ještě dvakrát. Takže nás čeká celkově osm důležitých utkání, které rozhodnou o postupujících do play off.

Mimo to ještě hrajete s pražskou Slavií, USK, Žabinami Brno a Hradcem Králové.

Samozřejmě. Kromě vzájemných konfrontací by nám pomohla i nějaká výhra navíc se soupeřem z „horní“ pětky. Jedinečnou příležitost na to budeme mít tuto sobotu, kdy přivítáme pátou Slavii.

Váš kádr se přes léto změnil. Kde shledáváte jeho největší oslabení, která z hráček vám nejvíc schází?

Ztratili jsme celkově čtyři klíčové hráčky. Kromě obou Američanek se nám v play off vážně zranila Terka Šípová a z hlediska probíhající sezony nás výrazně přibrzdilo stejné zranění Domči Vašákové hned v úvodním kole. Právě toto považuji za největší oslabení. Až teď se ukázalo, jak pro náš tým a náš styl hry byla Domča důležitá. Ač to není hráčka, která by nějak statisticky zářila, vždy odvedla neskutečnou práci. S takto pohyblivou pivotkou se nám dařilo hrát moderní rychlý basketbal.

Přesto, stejně jako loni, i letos se Lokomotiva prezentuje mladou sestavou. Velkým pozitivem jsou výkony sedmnáctileté Anety Finkové. Co byste na její adresu řekl?

Výkony Anety nás nesmírně těší, celkově se prosazuje výrazně víc než se čekalo. Ačkoliv její fyzické dispozice nejsou pro současný basketbal úplně ideální, má v sobě několik vlastností, kterými je dokáže kompenzovat. Nejdůležitější je, že se nebojí hrát. A i když se jí něco nepovede, pořád to bude zkoušet dál. Nesmíme však zapomínat, že teprve nedávno jí bylo sedmnáct. Proto nemůžeme stavět naši hru jenom na ní. Nelze se spoléhat, že nás pokaždé podrží. Tak, jak tomu bylo třeba doma se Strakonicemi.

Střelecky tým táhnou Kozumplíková s Rylichovou. Jsou právě tyto dvě hráčky osobnostmi, bez nichž si sestavu Trutnova neumíte představit?

Neumím. Obě jsou už dlouhodobě důležitou součástí trutnovského basketbalu. Jak na hřišti, tak mimo něj. I tyto dvě hráčky prošly za poslední čtyři roky obrovským vývojem. Káťa přišla z první ligy a Anička byla ještě juniorka. Postupně však jejich role v týmu rostly a také v aktuální sezoně je to pro ně něco nové, protože poté, co jsme ztratili výrazné lídry odchodem Brittany Carter a Jordan Adams, tak se právě od nich očekává, že tým potáhnou.

Vy jste obou domácích výher dosáhli v prodloužení. To je trochu rarita, co myslíte?

Rarita to je určitě, ale na druhou stranu to také vypovídá o tom, že tento, ač mladý tým, má v sobě určitou odolnost.

Do konce základní části zbývá osm zápasů? Na jaké umístění cílíte a které zápasy budou nejdůležitější?

Já tvrdím, že nejdůležitější a nejtěžší je vždy ten nejbližší zápas a je jedno, jestli hrajeme proti Slovance nebo USK. Každé utkání nám může něco dát. Pro náš mladý kolektiv je nesmírně cenná každá zkušenost, takže i když prohrajeme vysoko, jako poslední dva zápasy s Hradcem a KP Brno, pořád je jenom na nás, jak k tomu utkání přistoupíme a jestli si z něho do budoucna „odneseme“. O celkovém umístnění se bude pravděpodobně rozhodovat až v nadstavbové části. Výsledkově samozřejmě budou nejdůležitější zápasy ve Strakonicích a Ostravě a doma se Slovankou a Chomutovem.