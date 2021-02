„Do zápasu jsme nevstoupili úplně koncentrovaní, domácím se dařilo střelecky a zaslouženě vyhráli. V koncovce jsem nechal hrát mladé kluky, protože máme nějaké problémy a potřebujeme se dát dohromady,“ řekl trenér Královských sokolů Lubomír Peterka.

„Přece jen jsme měli v hlavách vysoký náskok z prvního střetnutí a to se projevilo. V obraně to z naší strany nebylo optimální. Hráčům obou týmů se dařilo střelecky. Lidem u televize či u počítačů se to mohlo líbit,“ dodal pivot Peter Sedmák.

„Rozhodl samozřejmě první zápas. Z postupu mezi nejlepších osm máme radost, to se počítá. Když budeme mít štěstí na los, porveme se o další postup. Chceme mezi nejlepší čtyři,“ uvedl kouč.