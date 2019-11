Soupeřem nebyl tradiční rival z nejvyšší domácí soutěže Slovanka, tentokrát tu na podkrkonošského soka čekal vedoucí tým I. ligy ŠKO-ENERGO MB. Rozhodně nešlo o jednoduchý duel, úlohu favorita ale Trutnov zvládl. V sobotu hraje Trutnov doma derby s Hradcem Králové, jeho součástí bude charitativní akce se Stacionářem mezi mosty Trutnov.

ŠKO-ENERGO MB – BK Loko Trutnov 61:70 (8:28, 27:47, 50:56). Body Trutnova: Cottonová 11, Finková 10, Kozumplíková, Herinková, Šmahelová a Drbohlavová 8, Potočková 6, Králová 4, Skutilová 3, Holubcová a Ježková 2. Rozhodčí: Pokorný, Výborný. Fauly: 15:19. Trojky: 0:5. Diváci: 100.

Favorit si povinný postup zajistil především zásluhou výborné první čtvrtiny, kterou ovládl rozdílem dvaceti bodů. Ve druhém poločase sice domácí celek ztrátu snižoval, na víc než porážku o devět bod to ale nestačilo.

I přes vítězství se trenér hostujícího družstva na svůj tým zlobil. „Měli jsme výborný úvod zápasu, když jsme rychlou a aktivní hrou získali desetibodové vedení. Pohodu a dobrý pohyb jsme udrželi až do konce první čtvrtiny, kdy byl na hřišti znát rozdíl mezi oběma soutěžemi. Skóre 8:28 nám dávalo naději na bezproblémový průběh utkání. Ale zůstalo jen u mého přání. Opět, místo abychom dorazili soupeře, který je dole, přizpůsobili jsme se jeho úrovni. Přestali jsme běhat, být důrazní jak v útoku, tak v obraně, a výsledkem toho byl stav druhé čtvrtiny 19:19. Pořád jsme měli dostatečný náskok a v poločase jsme si důrazně domlouvali, že potřebujeme začít druhou polovinu zápasu ve stejném tempu a se stejným důrazem, aby neustále aktivnější domácí hráčky nepocítily žádnou šanci na případný zvrat. Stal sa však přesný opak. Naše hra ve třetí čtvrtině nesnesla kritéria ani oblastního přeboru a dovolím si tvrdit, že to byl až naivně ostudný výkon, za který se můžeme stydět. Domácí družstvo toho dokonale využilo a snížilo na 50:56. Přechod do zónové obrany a dva rychlé protiútoky nám v úvodu poslední části přinesly jedenáctibodový náskok, který jsme ve zbývající části utkání udrželi.,“ pronesl po utkání nespokojený kouč Martišek.

Čtvrtfinále poháru nabídne východočeský šlágr, v němž Trutnov vyzve obhájkyně loňského prvenství z Hradce Králové.

Shodou okolností stejný soupeř do sportovní haly při ZŠ Komenského dorazí už v sobotu. K utkání Renomia ŽBL. Součástí zápasu bude tradiční charitativní akce se Stacionářem mezi mosty Trutnov, při níž diváci ochutnají dobroty z kuchyně domácích hráček. Duel startuje v 17.30 hodin.