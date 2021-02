Obrovská euforie zaplavila hradecké basketbalisty, v jejich táboře propukl gejzír té nefalšované radosti. Aby ne, vždyť k tomu měli pořádný důvod. Východočeši překvapili ziskem bronzových medailí na finálovém turnaji Hyundai Českého poháru v Nymburku, kam se probojovala nejlepší osmička týmů. O tomhle se jim nejspíš ani nesnilo.

Královští sokoli po nečekaném středečním vítězství ve čtvrtfinále nad USK Praha prošli do bojů o medaile. V semifinále sice podle předpokladů nestačili na tuzemského giganta z Nymburka, který hrál navíc v domácím prostředí, avšak chuť si dokonale spravili v duelu o třetí místo, kde v derby velkých východočeských rivalů udolali Pardubice. Svěřenci kouče Lubomíra Peterky se tak mohou radovat z historického počinu.

Dva zápasy za víkend, nic příjemného. Ke konci Final 8 už rozhodovaly nejen fyzická připravenost a aktuální pohoda, ale i psychická odolnost hráčů. A jak se většinou po těsném vítězství říká, tak i to pověstné štěstíčko, kterému však musíte jít naproti.

Se superfavoritem drželi krok poločas

V sobotním semifinále Hradec podle předpokladů nestačil na domácí Nymburk, kterému podlehl o 39 bodů, ovšem v prvním poločase se superfavoritem překvapivě držel krok. Středočeši definitivně odskočili ve 24. minutě šňůrou 11:0 během třiačtyřiceti vteřin. Rázem byl rozdíl dvacetibodový a pak už nebylo co řešit.

Finálový turnaj ČP v Nymburku



Čtvrtfinále: HK – USK Praha 84:72, Nymburk – Opava 128:72, Pardubice – Brno 89:84, Kolín – Svitavy 79:63.

Semifinále: Nymburk – HK 103:64, Pardubice – Kolín 82:86.

O 3. místo: HK – Pardubice 92:90.

Finále: Nymburk – Kolín 96:71.

„Náš plán byl držet se Nymburka co nejdéle. Až když to výrazně odskočilo, chtěl jsem naše opory pošetřit na pro nás schůdnější zápas o bronz. Doufám, že jsme i přes vyrovnanou první půli ušetřili dost sil a že to v neděli úspěšně dohrajeme,“ pronesl hned po utkání hradecký kouč Lubomír Peterka.

I samotní basketbalisté prahli po zisku historické medaile. „Celý tým si uvědomuje důležitost zápasu o třetí místo. Zisk medaile by byl skvělý. Navíc, když o ni budeme hrát s Pardubicemi, má utkání další rozměr derby. Takže se na něj velmi těšíme a půjdeme si za vítězstvím,“ hlásil před rozhodující bitvou Ondřej Peterka, kapitán Královských sokolů.

Derby nabídlo drama až do úplného konce

Duel dvou východočeských celků o bronz nabídl tu pravou bitvu se vším všudy. Vše gradovalo až v úplném závěru. Rozhodující koš měl na svědomí minutu a půl před koncem řádné hrací doby hradecký Filip Halada. A protože už pak na obou stranách body napadly, byť k tomu bylo hned několik možností, křepčit mohli šťastnější Královští sokoli.

„Mám obrovskou radost. Chci poděkovat celému týmu, odmakali jsme to až do konce. Turnaj Final 8 byl velmi náročný, ale stálo to za to. Hradec je poprvé v historii medailový,“ radoval se bezprostředně po zápase autor vítězného koše Halada. A co derby rozhodlo? „Bojovnost a srdíčko,“ měl jasno.

Semifinále:

Era Basketball Nymburk – Královští sokoli Hradec Králové 103:64 (19:17, 43:36, 76:57). Body: Harding 19, Prewitt 18, Hruban 11, Obasohan 11, Benda 10, Kříž 10, Palyza 9, Dalton 7, Zimmerman 6, Tůma 2 – Lošonský 11, Sedmák 10, Barač 9, Stamenkovič 8, Kantůrek 5, Mráz 5, Halada 4, O. Peterka 4, Brožek 4, Šoula 2, Koloničný 2. Rozhodčí: Hruša, Kučírek, Blahout. Trojky: 7:6. Trestné hody: 17/14 – 17/10. Doskoky: 49:37. Fauly: 14:19. Bez diváků.



O třetí místo:

Královští sokoli Hradec Králové – BK JIP Pardubice 92:90 (24:20, 40:44, 69:67). Body: Sedmák 24, Halada 16, Stamenkovič 15 (13 asistencí), Barač 12 (10 doskoků), Lošonský 12, O. Peterka 8, Šoula 5 – Vyoral 24, Slanina 14, Švrdlík 14, Dunans 13, Svoboda 10, Heřman 7, Potoček 6, Škranc 2. Rozhodčí: Baloun, Kučírek, Kec. Trojky: 13:7. Trestné hody: 15/9 – 17/15. Doskoky: 39:43. Fauly: 15:14. Bez diváků.