Žádné smilování nemělo vedení ČBF s basketbalisty Hradce Králové. Sotva, co jim skončila karanténa, musí naskočit do zápasů Kooperativa NBL.

Královští sokoli byli dlouho jediným týmem z nejvyšší soutěže, který se úspěšně vyhýbal nákaze covid-19. Jenže i na ně už došlo, zrovna v nevhodnou chvíli. V době, kdy měli rozehrát nadstavbovou skupinu A2 o sedmé až dvanácté místo. V ní chtěli bojovat o co nejlepší výchozí pozici pro předkolo play off.

Místo zápolení na palubovce šli do karantény, neboť tři hráči měli pozitivní test. Domácí „vězení“ jim skončilo v pátek, v sobotu a v neděli absolvovali trénink, kde ještě zdaleka nebyli v kompletním složení, a v pondělí už musí vyrazit k utkání do Ústí nad Labem.

„Vůbec nevím, co to s námi udělá,“ kroutí hlavou Lubomír Peterka, kouč hradeckého mužstva. Nejspíš tím naráží na fakt, že s nějakými ambicemi a vyhlídkami do další fáze sezony to vypadá bledě. Přitom jeho svěřenci se předtím dostali do laufu, když na finálovém turnaji Českého poháru získali bronzové medaile.

Pondělní střetnutí na severu Čech začíná v 19 hodin. Královští sokoli budou v okleštěné sestavě, chybět by jim mělo trio pivotů Sedmák, Lošonský, Koloničný.

BASKETBAL - Skupina A2, 3. kolo: Děčín – Svitavy 93:82, Olomoucko – Ostrava 88:79.

Tabulka:

1. Ústí nad Labem 24 10 14 2003:2024 41,7

2. Svitavy 25 10 15 2039:2111 40,0

3. Děčín 24 9 15 1931:2101 37,5

4. Hradec Králové 22 8 14 1814:1941 36,4

5. Olomoucko 24 6 18 1967:2138 25,0

6. Ostrava 25 6 19 1905:2225 24,0

Zápasy Královských sokolů v nadstavbové skupině A2



8. 3., 19.00: Ústí n. L. – Hradec

10. 3., 17.30: Ostrava – Hradec

13. 3., 17.00: Hradec – Svitavy

17. 3., 17.00: Hradec – Olomoucko

20. 3., 18.00: Děčín – Hradec

24. 3., 17.00: Hradec – Ústí n. L.

27. 3., 17.00: Hradec – Ostrava

31. 3., 18.00: Olomoucko – Hradec (dohrávka odloženého utkání)

3. 4., 17.00: Svitavy – Hradec



Zatím neurčeno: Hradec – Děčín (dohrávka odloženého utkání)