Bez třech hráčů základní rotace se museli obejít hradečtí basketbalisté v televizní dohrávce 1. kola nadstavbové skupiny A2 na palubovce Olomoucka. A bylo to znát.

Už ve středečním utkání se stejným soupeřem (na východě Čech) nemohli nastoupit Lošonský a Šoula, ale to Královským sokolům nevadilo a soka rozbili 90:67.

Teď na marodku přibyl režisér hry Stamenkovič a problém byl na světě, hlavně v útoku, kde dal Hradec na své poměry pouze 69 bodů. Přesto nepodal úplně špatný výkon, ale nakonec o čtyři body padl. Tím zároveň propásl šanci dotáhnout se na vedoucí Ústí nad Labem.

Hosté nezvládli hned první čtvrtinu. Sice v úvodu vedli, ale pak nabrali až třináctibodové manko, které ve zbytku prvního poločasu marně doháněli. Podařilo se jim to až ve třetí periodě, kdy šli ve 29. minutě dokonce do mírného vedení (51:47), jenže brzy zase prohrávali. Navíc ve velmi dobré formě hrající Barač si udělal čtvrtou osobní chybu a musel střídat. V polovině čtvrté části měli Východočeši už osmibodovou ztrátu. Tu sice ještě stihli dorovnat (69:69), ale v závěru měli více sil i štěstí domácí.

„Chybělo nám trochu štěstí. Na konci nám nevyšly některé akce, které jsme chtěli zahrát. Prohra nás mrzí. Nezachytili jsme první čtvrtinu, kdy nám domácí utekli. Potom jsme se do toho těžko dostávali. Přesto to byl po většinu zápasu vyrovnaný basketbal. Tentokrát jsme neměli takovou lehkost v nohách jako doma. Také jsme si na hřišti trošku nerozuměli a určitě nám chyběli někteří hráči. Kdyby tu byli, tak to dopadlo jinak. Ale na to se nedá vymlouvat. V dalším zápase se to budeme snažit napravit,“ uvedl hradecký pivot Peter Sedmák.

„Bylo znát, že jsme neměli náš mozek Pedju Stamenkoviče. Kluci se sice na rozehrávce snažili, ale nedokázali jsme ho nahradit. Nebyli jsme schopni dopravit míč pod koš a celkově naše hra nebyla taková. Přesto po špatném začátku to pak nebylo úplně špatné a chvíli to i vypadalo, že bychom mohli vyhrát. Ale nestalo se,“ pronesl Lubomír Peterka, trenér Královských sokolů.

KOOPERATIVA NBL - A2: BK Olomoucko – Královští sokoli Hradec Králové 73:69 (26:14, 39:33, 53:51). Body: Pekárek 17, Štěpán 17, Kouřil 13 (12 doskoků, 12 asistencí), Henry 12 (11 doskoků), Feštr 8, Váňa 4, Klepač 2 – Barač 21, Halada 21, O. Peterka 7, Brožek 6, Koloničný 6, Sedmák 6, Kantůrek 2. Rozhodčí: Vyklický, Baloun, Záruba. Trojky: 4:8. Trestné hody: 9/7 – 27/21. Doskoky: 45:40. Fauly: 20:18. Pět osobních chyb: 0:1 (Barač). Utkání se hrálo bez diváků.