1. S jak velkou úlevou jste přivítali rozhodnutí o možnosti opět zahájit profesionální soutěže?

2. Bude v silách vašeho sportovního odvětví splnit přísné hygienické podmínky a kdy by se případně mohlo znovu začít hrát?

Lubomír Peterka, trenér Královských sokolů Hradec Králové:

1. Na jednu stranu je to fajn. Kluci se moc těší. Když ne víc, tak můžeme trénovat v hale. Je dobře, že se něco rozběhne v této blbé době, kdy se žádný sport nekoná a ani v TV se na něj nemůžete dívat. Osobně bych teď uvítal kanál, kde by běžely obnovené české profesionální soutěže a sporty, aby nebyla nuda. Na druhou stranu basketbalová liga ještě nemá nic jisté, takže uvidíme.

2. Je to nastavené na testy a otázkou bude, jestli jsme schopni to zvládnout. Máme jiný rozpočet než fotbal či hokej. Asi s tím budou spojené velké finanční náklady. Zatím tedy není jasné, jestli se soutěž rozjede. Bude se to řešit na Asociaci ligových klubů. Přesto věřím, že se to nějak zvládne.

Martin Marek, generální manažer BK JIP Pardubice:

1. Je to samozřejmě obrovsky povzbuzující zpráva nejen pro náš klub, ale celý český basketbal. Kluci se už nemůžou dočkat až se vrátí do haly.

2. Cílem je pochopitelně podmínky splnit a soutěž opět rozjet. Proto, abychom přežili, potřebujeme hrát i za přísných hygienických opatření. Jednáme s vedením ČBF o finanční participaci svazu na testech. Začátek je zatím nekonkrétní. Na čtvrtek je svolaná video konference Asociace ligových klubů. Tak uvidíme.

Lukáš Pivoda, trenér Dekstone Turů Svitavy:

1. Je to pro nás určitě dobrá zpráva, protože ta doba, po kterou jsme se nemohli standardním způsobem připravovat, byla dlouhá. Sice jsme trénovali ve venkovním prostředí, ale basketbal se tím rozhodne nahradit nedal.

2. Zatím čekáme na přesnou specifikaci podmínek, za jakých bude soutěž moci být restartována, hlavně co se týče povinného testování. Reálně vidím datum 14. listopadu. (pt, zz, rh)