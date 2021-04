Tento duel se dost podobal tomu, který se odehrál před necelými čtyřmi měsíci na severu Čech. Tehdy Královští sokoli vedli zkraje třetí čtvrtiny o 25 bodů, ale pak přišel zkrat a v prodloužení padli. Tentokrát vedli v úvodu druhé půle „pouze“ o 21 bodů, následně přišlo zatmění, soupeř smazal manko a svěřenci kouče Peterky vedli už jen o bod (64:63). Naštěstí v závěru zmobilizovali síly a Válečníkům znovu odskočili, což se ukázalo jako rozhodující.

Utkání se mělo hrát již předešlý den, ovšem Děčínští uvízli v koloně na dálnici D11 (celkem strávili téměř 11 hodin v autobuse), takže se nakonec rozhodlo, že se bude hrát až následující den.

„Zápasy s Děčínem jsou jak přes kopírák. Měli jsme vysoké vedení a vypadalo to, že se bude utkání jen dohrávat. Ale Děčín to svojí bojovností zase dotáhl. My jsme si ve druhém poločase hlavně přestali půjčovat balon, začali jsme hrát prkenně, měli jsme i menší problémy v obraně a nakonec jsem rád, že to skončilo o osm bodů. Vítězství je důležité, bylo těžce vybojované,“ poznamenal Lubomír Peterka, trenér Královských sokolů.

„K udržení vedení nám pomohla hlavně bojovnost a zkušenost. Jinak jsem ale zklamaný, protože první poločas hrajeme s jinou energií, rychlostí i efektivitou a druhé poločasy na doma nemůžeme takhle ztratit. Nemáme takový pohyb a nepůjčujeme si tak míč. Válečníci jsou známí tím, že hrají až do konce, bojují. My měli i trošku štěstí, že jim nepadly nějaké střely. Z druhé půle jsem opravdu zklamaný, že nehrajeme naši hru, co v první půli,“ dodal hradecký křídelník Filip Halada.

Východočeši (13 výher - 15 porážek) se v nadstavbové skupině A2 opět dotáhli na vedoucí Ústí nad Labem, další duel je čeká v sobotu ve Svitavách (14.00).

Nadstavba A2: Královští sokoli Hradec Králové – BK Armex Děčín 81:73 (24:15, 46:31, 64:60). Body: Sedmák 18 (12 doskoků), Halada 16, Barač 15, O. Peterka 10, Stamenkovič 9, Lošonský 5, Koloničný 5, Kantůrek 3 – Pomikálek 18 (10 doskoků), Bradley 17, Šiška 14, Žikla 13, Grunt 6, Vlasák 4, Boyko 1. Rozhodčí: Matějek, Hruša, Kovačovič. Trojky: 5:7. Trestné hody: 32/20 – 15/8. Doskoky: 40:44. Fauly: 19:25. Pět osobních chyb: 0:2 (Žikla, Mach). Bez diváků.