Královští sokoli Hradec Králové – BC Geosan Kolín 96:102 (25:26, 49:50, 68:78). Body: Sedmák 28, Lošonský 27, Stamenkovič 17 (10 asistencí), Kantůrek 11, Halada 7, O. Peterka 4, Šoula 2 – Číž 25, Skinner 21, Wallace 21, Machač 12, Petráš 10, Novotný 8, Jelínek 5. Rozhodčí: Matějek, Salvetr, Ulrych. Fauly: 21:22. Trestné hody: 21/18 – 15/14. Trojky: 8:18. Doskoky: 26:36. 5 os. chyb: 2:0 (Kantůrek, Koloničný). Bez diváků.

„Víme, že Kolín je útočně laděný, ale naše obrana je ementál. Připravovali jsme se, že musíme bránit trojky, jenže dostali jsme jich 18. Navíc jsme si neohlídali útočné doskoky soupeře, což je klíč. Ani jsme tomu moc nedali v intenzitě. Zasloužená výhra Geosanu,“ řekl hradecký kouč Lubomír Peterka.

„Bohužel jsme prohráli domácí zápas, který jsme potřebovali vyhrát. Poločas jsme se soupeřem drželi krok, ale ve třetí části jsme špatně rotovali, oni hráli pick and roll a my je nebyli schopní dobírat. Oni si balon půjčovali, vyťukali to a dostávali jsme jednu trojku za druhou. Rozdíl skóre skočil na 10 bodů. V závěrečné čtvrtině jsme bojovali, zlepšili jsme se, ale nestačilo to. Musíme zlepšit obranu,“ dodal Lukáš Kantůrek, 22 letý hráč Královských sokolů.

BASKETBAL - Liga mužů – 20. kolo: Pardubice – Opava 76:73, Hradec Králové – Kolín 96:102, Svitavy – Olomoucko 80:72, Ostrava – Nymburk 66:95, USK Praha – Brno 69:70, Ústí nad Labem – Děčín 87:89.

Tabulka:

1. Nymburk 19 18 1 1887:1445 94,7

2. Opava 18 15 3 1621:1403 83,3

3. Kolín 19 12 7 1665:1570 63,2

4. USK Praha 18 11 7 1464:1431 61,1

5. Brno 19 11 8 1546:1508 57,9

6. Pardubice 20 9 11 1610:1657 45,0

7. Ústí nad Labem 20 8 12 1665:1687 40,0

8. Svitavy 20 8 12 1635:1700 40,0

9. Hradec Králové 20 8 12 1632:1751 40,0

10. Děčín 20 8 12 1607:1746 40,0

11. Ostrava 20 5 15 1537:1805 25,0

12. Olomoucko 19 3 16 1536:1702 15,8