O důležitosti tohoto střetnutí netřeba dlouho polemizovat. Východočeši se chtějí z osmého místa posunout výš, navíc mají svému soupeři co vracet. V listopadu totiž na kolínské palubovce padli těsně 93:95.

Medvědi ale zažívají skvělou sezonu. S bilancí jedenácti výher a sedmi porážek jsou v těsném závěsu za bronzovou pozicí. Jejich lídrem je rozehrávač Adam Číž, který průměrně zaznamenává 19,2 bodů a 7,2 asistence na zápas. Kolínu také velmi prospěl návrat Skinnera (17,2 bodu a 9,3 doskoku na utkání). Středočeši se teď vezou na vítězné vlně, když vyhráli již čtyři zápasy v řadě. Je tedy na čase, aby někdo tuto sérii utnul.

Královští sokoli po zaváhání v Opavě napravili svůj výkon v pohárovém zápase s BK Olomoucko, když vyhráli o 39 bodů! Jsou tak správně naladěni na těžký sobotní mač. Jediným problémem je zvětšující se marodka a zejména zranění Barače, jehož start je nejistý.

Po změně systému nadstavby, kdy do skupiny A1 půjde pouze šest nejlepších týmů, se teď hraje o 6. místo, na které však mají svěřenci kouče Lubomíra Peterky pořád šanci. Chce to ve zbývajících třech utkáních posbírat co nejvíce vítězství.

„Proti Kolínu nás čeká těžké střetnutí. Soupeř je teď rozjetý a hraje ve velké pohodě. Pokud chceme pomýšlet na výhru, tak musíme celých čtyřicet minut hrát na sto procent a nic nevypustit. Bude potřeba předvést skvělý týmový výkon na obou stranách hřiště,“ říká před úvodním rozskokem Lukáš Rovenský, asistent hradeckého trenéra.