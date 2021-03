Deset zápasů čeká hradecké basketbalisty ve druhé fázi Kooperativa NBL. Tou je nadstavba.

Basketbal - Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Královští sokoli v základní části obsadili 9. místo (8 výher - 14 porážek), což je zařadilo do skupiny A2, v níž se bude hrát o sedmé až dvanácté místo. Cíl Východočechů je jasný - budou chtít vyhrávat, aby skončili na co nejlepší možné příčce, v tomto případě sedmé. Týmy, které skončí na sedmé až desáté pozici, pak čeká předkolo vyřazovacích bojů o dvě vstupenky do čtvrtfinále play off.