Vyrovnané střetnutí se rozhodovalo v závěrečných minutách. Po většinu času těsně vedli domácí, ale po smeči Johnsona se Tuři dotáhli na 79:77. Jenže zbytek hrací doby se proměnil v jejich černou můru.

Z následného útoku netrefil trojku Barač, míč odražený do pole ovšem místo hostů lapil Peterka, poslal ho Haladovi a ten se z oblouku nemýlil. O trojkovou odpověď se pokusil Svoboda, ale minul, na opačné straně zafungovala spolupráce Halady s Lošonským zakončujícím pohodlně zpod koše. Svoboda potom ještě upravil na 84:79, jenže to do konce chybělo jenom padesát vteřin a navíc vzápětí Halada další trojkou utnul jakékoli drama. Sokoli vyhráli závěrečný úsek dvou a půl minuty 8:2 a tím i celý zápas.

„Zápas jsme si prohráli na obranné polovině, když jsme dostali 44 bodů zpod koše. Je úplně jedno, že máme nižší hráče než Hradec, ale bohužel jsme byli měkcí a nebojovali dostatečně, jak bychom měli,“ uvedl svitavský trenér Lukáš Pivoda. „Do toho nám ve druhém poločase odešel útok, který jsme hráli skoro každý sám a chtěli to zlomit trojkami, i když jsme si řekli, že chceme atakovat vnitřní prostor. Ať už tím, že budeme hrát zády ke koši přes Johnsona nebo pick and roll přes Sedmáka a Koloničného. Bohužel jsme to neplnili a nehráli chytře,“ pokračoval Pivoda ve svém hodnocení jedenácté svitavské porážky.

„Zápas byl pro nás hodně důležitý, bohužel jsme ho nedokázali dotáhnout do vítězného konce. Od začátku to bylo vyrovnané a rozhodly malé detaily. Každé odstavení, nějaká hloupá ztráta, špatná obrana v protiútoku. Hradec využil všechny naše chyby a nás to stálo vítězství,“ přidal se rozehrávač Marek Welsch, autor třinácti bodů.

18. kolo:

Královští sokoli Hradec Králové – Dekstone Tuři Svitavy 87:79 (27:22, 48:47, 68:64)

Body: Halada 19, Lošonský 18, Sedmák 13, Stamenkovič 13, Barač 10, Koloničný 6, Šoula 6, Peterka 2 – Svoboda 17, Welsch 13, Bujnoch 12, Johnson 12, Marko 10, Slezák 8, Dragoun 7. Rozhodčí: Kučírek, Scholze, Zatloukal. Fauly: 16:21. Pět chyb: Bujnoch (Svitavy). Trestné hody: 24/16 – 12/11. Trojky: 9:10. Doskoky: 38:36. Hráno bez diváků.

Další výsledky:

Ústí nad Labem – Kolín 80:106, Ostrava – Děčín 88:81, Pardubice – Brno 86:73, Opava – Nymburk (27. ledna), USK Praha – Olomoucko odloženo.

Pořadí:

1. ERA Basketball Nymburk (94.1), 2. BK Opava (93.3), 3. USK Praha (62.5),4. BC Geosan Kolín (56.3), 5. Basket Brno (50.0), 6. Královští sokoli Hradec Králové (44.4), 7. BK JIP Pardubice (42.1), 8. Sluneta Ústí nad Labem (41.2), 9. BK Armex Děčín (41.2), 10. Dekstone Tuři Svitavy (38.9), 11. NH Ostrava (29.4), 12. BK Olomoucko (12.5).

Příště:

BC Geosan Kolín – Dekstone Tuři Svitavy (sobota 16. ledna, 17:45).