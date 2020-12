Po dvou výhrách dvě porážky. Výkony a především výsledky hradeckých basketbalistů v aktuálním ročníku Kooperativa NBL jsou prakticky jako na houpačce. O víkendu v třebešské hale nestačili na USK Praha, celek, který letos jako jediný dokázal skolit takřka neporazitelného obra z Nymburka. V tabulce nejvyšší soutěže Královským sokolům patří stále devátá příčka.

Královští sokoli Hradec Králové – USK Praha 94:98 (28:28, 43:50, 64:76). Body: Barač 26, Sedmák 16, Stamenkovič 13 (10 asistencí), Šoula 11, Lošonský 10, O. Peterka 9, Halada 5, Koloničný 4 – Samoura 26 (11 asistencí, 10 získaných faulů, koeficient užitečnosti 48!), Štěrba 20, Rikič 18, Mareš 16, Bátovský 11, Vyroubal 7. Rozhodčí: Hruša, Vošahlík, Hecl. Trojky: 13:6. Trestné hody: 12/9 – 34/24. Doskoky: 28:29. Fauly: 27:19. Pět osobních chyb: 0:1 (Rikič). Hráno bez diváků.

Domácí tým měl velmi dobrý vstup do utkání a v první čtvrtině byl prakticky pořád ve vedení, přišel o něj až v závěru periody. Jenže to bylo ze strany Hradeckých vše, neboť hned zkraje druhé části převzal vedení hostující celek a už ho do konce duelu nepustil. Východočeši pak jen dotahovali i více než desetibodový „polštář“. Soupeři se přiblížili až v samotném závěru zápasu, proto konečný výsledek nevypadá nějak jednoznačně.

„Tentokrát jsme neodehráli moc dobrý zápas. I když je to o čtyři body, tak si myslím, že hráči USK byli lepším týmem. Byli agresivnější a hráli disciplinovaně v útoku, my jsme jim dovolili spoustu lehkých košů a střel. Je to škoda, asi jsme se nedokázali po středeční porážce dostatečně zvednout, namotivovat, abychom je dokázali porazit. Byli jsme doma a promarnili šanci. Za týden máme Brno a musíme tam vyhrát,“ poznamenal hradecký kapitán Ondřej Peterka.

Podobně sobotní střetnutí hodnotil i jeho otec Lubomír, trenér týmu. „Ač se to zdá jako těsný výsledek, tak to byla jenom taková naše kosmetická úprava na konci. Nicméně jsme velmi dobře začali, ale bohužel, jak jsem prostřídal, tak někteří hráči to soupeři naházeli do ruky a USK šlo do vedení. Od té doby jsme jednoznačně tahali za kratší konec a hosté si v podstatě bezpečně kontrolovali zápas. My jsme se nemohli dostat do tempa. Myslím si, že na hlavních hráčích byla vidět i taková deprese po středeční prohře s Děčínem,“ doplnil kouč Peterka.

Královští sokoli odehrají další zápas Kooperativa NBL v sobotu 19. prosince. Vydají se do Brna, kde je od 18 hodin v rámci 15. kola čeká velmi těžké utkání proti aktuálně třetímu týmu tabulky.

Liga mužů – 14. kolo: Pardubice – Svitavy 78:86, Hradec Králové – USK Praha 94:98, Nymburk – Olomoucko 99:73, Ostrava – Ústí nad Labem 68:94, Brno – Děčín 94:87, Opava – Kolín 82:72.

Tabulka:

1. Nymburk 13 12 1 1271:1026 92,3

2. Opava 13 12 1 1210:1016 92,3

3. Brno 10 7 3 824:787 70,0

4. USK Praha 13 8 5 1080:1047 61,5

5. Kolín 11 6 5 926:907 54,5

6. Ústí nad Labem 13 7 6 1107:1080 53,8

7. Pardubice 14 6 8 1133:1166 42,9

8. Děčín 12 5 7 980:1021 41,7

9. Hradec Králové 13 5 8 1066:1133 38,5

10. Svitavy 14 4 10 1142:1257 28,6

11. Ostrava 13 3 10 1022:1166 23,1

12. Olomoucko 13 1 12 1040:1195 7,7