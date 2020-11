Jako otec… Víta Krejčího vedl v mládežnické reprezentaci, bedlivě ho pozoroval v době, kdy působil jako trenér talentů v Barceloně a do Zaragozy to neměl daleko. Na mistrovství světa v Číně byl prvním, kdo benjamínka uklidňoval, když se nevešel mezi vyvolené. V noci ze středy na čtvrtek bude jeho „kůň“ v draftu slovutné NBA. Jenže Luboš Bartoň momentálně pracuje pro brněnský basketbal, takže neví, jestli bude tuto celosvětovou událost sledovat naživo.

Laik si řekne: O.K., Krejčí je mladý talentovaný hráč, tak jde na draft NBA. Jak velká událost to však je pro basketbalového odborníka?

Stačí se podívat do historie, kolik bylo draftovaných našich hráčů (úsměv). Myslím si, že by o letošní draft měl být zájem i z řad veřejnosti. Na posledním mistrovství světa jsme skončili šestí, přesto basketbal stále u nás není tolik populární a sledovaný. Nicméně už se to trochu zlepšuje a doufám, že tento trend bude pokračovat. Každá takováto velká událost by k tomu mohla přispět.

Jak odhadujete Krejčího šance v letošním draftu?

Samozřejmě nejsem úplný znalec, ale byl jsem v kontaktu se všemi skauty NBA v Evropě, kteří mají Víťu za domácí úkol. Bohužel mu přitížilo zranění. Donutilo ho v draftu zůstat, protože vidina toho, že neodehraje celou sezonu a tím pádem by šel do dalšího draftu, aniž by hrál, není úplně lákavá.

To by mohl upadnout rychle v zapomnění, viďte?

Přesně tak. Zranění mu přitížilo v tom, že některé týmy, které ho možná chtěly brát trochu výše a ve kterých by třeba mohl hrát už v příští sezoně, z toho možná vycouvají. A výběr se zúží na ty týmy, které spíše budou chtít čekat rok dva. Draftovat ho a pak sledovat, jak se bude Vítkova kariéra dál vyvíjet.

Může jeho poměrně vážné zranění kolene ovlivnit jeho vyhlídky v draftu směrem k budoucí kariéře v NBA?

Co si budeme povídat, jedná se o blbé zranění. Muselo by se stát, že by se operace nepovedla. Spíše se řeší to, že bude mimo hru na iks měsíců. Možná až deset nebude moct na palubovku. To jsou věci, které ho budou něco stát. Na druhou stranu ho mentálně posílí. A také bude ještě více pracovat na své fyzičce. Teď se musí koukat dopředu a hledat i na zranění nějaká pozitiva. Prostě to negativum už se stalo, přetrhl si přední křížový vaz a je už zbytečné na to myslet.

Dalším pozitivem by mohl být fakt, že mu v letošním draftu ubyli konkurenti.

Je pravda, že letošní draft není úplně silný. Neříkám, že je slabý ale nevidím jasné hráče, kteří by měli být budoucími lídry týmů NBA, nebo s jistotou, jak se říká, All Stars. To ale neznamená, že tam žádný nemůže být. Nachází se v něm široké pole hráčů. Víťa je mezi nimi docela unikátní. Má svoji výšku, rychlost, techniku, basketbalové myšlení. Podobných kluků v letošním draftu moc není. Navíc je mezinárodní hráč, což je jeho deviza.

Krejčí si vybral cestu: španělská ACB liga, draft NBA, pravděpodobně opět španělská ACB liga a NBA. Zdá se, že kluby z NBA na to slyší. Jo to prověřený model už z dob Tomáše Satoranského?

Určitě. Jsou to tendence, o kterých se za mořem ví. Už léta španělský basketbal, španělská liga a všichni mladí, co tam vyrůstají, získávají obrovskou výhodu. A skauti NBA to moc dobře vědí. Mají jiné měřítko pro hráče, kteří jdou do Ameriky ze Španělska než odněkud jinudy. Nicméně je to hrozně specifické a příklad od příkladu. Každopádně Víťa má v sobě dobrý basket. A to jedna z věcí, jaké trenéři ve Španělsku mladé kluky učí.

Letos je specifická ještě jedna věc. Kluby NBA si vybírají hráče na základě videí místo obvyklých work outů. Není to pro ně ošemetné, řídí se snad rčením risk nebo zisk?

Kuba Kudláček (pozn. red. - skaut pro NBA) by mohl vyprávět, protože s tím teď musí pracovat. Všechno se dělá online. Deset měsíců už nemohl nikam letět, někoho potkat. Potencionální možnost dopustit se při výběru hráče chyby se zvyšuje, na druhou stranu týmy nebudou tolik riskovat. Možná těch chyb bude míň. Pro kluby je to šlamastyka v tom, že draft už měl dávno být. Vždyť normálně se koná někdy v červenci a teď už máme polovinu listopadu. Můžeme se tak dočkat i překvapení.

Konzultoval s vámi Krejčí svoje rozhodnutí přihlásit se do draftu a co jste mu případně radil?

V kariéře jsem mu radil hodně, ale v tomto případě jsem ani nemusel. On měl v této otázce už dlouho jasno. Ukázal se dostatečně, aby ho někdo draftoval. Nevím, jak vysoko nebo jak nízko. Rozhodně je to prospekt, který jasně není přehlížený. Záleží, jestli si ho někdo vybere. Odhaduji to na druhé kolo, spíše na druhou polovinu druhého kola. Za něco bližšího bych byl rád, ale také překvapen. Kór, když je nyní zraněný. Doufám, že se budu mýlit v pozitivním smyslu.

Ze všech trenérů a možná i lidí, kromě rodičů, znáte Víta nejlépe. Proč by si ho měl klub z NBA vybrat?

Hraje na perimetru, dobře se pohybuje. Má skvělé basketbalové myšlení a umí hrát basketbal. Disponuje výbornou technikou. To jsou parametry, které se Američanům líbí. K tomu musíme ještě připočíst střelbu. Jeho střelba je sice velmi slušná, ale stále na ní musí pracovat. Aby se dostal a zůstal v NBA, tak musí střílet trojky s úspěšností minimálně pětatřicet procent. Spíše ke čtyřiceti. Bavíme se o procentech, ovšem ta jsou pro Američany strašně důležitá. Obzvlášť teď, kdy mají trojkaři v NBA obrovskou cenu. Nejdřív se ale musí do NBA dostat.

O Vítu Krejčím se mluví jako o novém Tomáši Satoranském. Jak se toto odvážné srovnání pozdává vám?

Nevím, nevím. Víťa je jiným typem hráče. Saty byl v jeho věku mentálně jinde. Víťa je spíše dvojka než jednička a Saty je spíše jednička než dvojka, kdybych to měl říct naší hantýrkou. Oba mohou hrát obě pozice, ale v tomto jsou trochu jiní. Saty kolem dvaceti let nebyl tak dobrý střelec jako Víťa. Ale nebyl to pro něj žádný problém, protože se vypracoval i na střelce z dálky.

Není Krejčího výhodou, že je větší sobec než Satoranský?

A to ještě Víťa není takový sobec (směje se). Měl by být ještě větší a potom by jeho čísla vypadala jinak. Máte ale pravdu v tom, že Saty je hrozně týmový. Potřebuje k sobě hráče, aby jeho tým hrál kolektivní basket. Přesně jak to vypadalo na mistrovství světa. V Číně se ukázalo, kam Saty patří. Když to shrnu. Kluci určitě nejsou na hřišti úplně stejní, ale mohou se výborně doplňovat.

Budete sledovat draft živě?

Draft je přesně mezi hracími dny Brna. Potřebuji být na zápasy čerstvý a ne někde ponocovat. Dění před draftem sleduji a mám ho mnohem více přečtený než v uplynulých letech. Nevím, jestli ho budu sledovat live. Mám totiž špatnou zkušenost s tím, když se koukám na draft živě. Takže se spíše nechám překvapit, až vstanu.