„Na základě pozitivního testování v řadách našeho celku a následného rozhodnutí hlavního hygienika se zítřejší utkání Renomia ŽBL v Ostravě nekoná,“ stojí v prohlášení, které si trutnovský oddíl v pátek večer pověsil na svůj facebookový profil.

Osud zápasu tak není znám. S ohledem na termíny play off nyní není jisté, zda se utkání stihne odehrát. Zatímco na umístění Lokomotivy by výsledek již vliv neměl a Trutnov tak jako tak dohraje dlouhodobou část na osmé příčce, tým Ostravy by se případnou výhrou mohl posunout ze sedmé na šestou příčku.

V sobotu se mají uskutečnit ještě dvě další dohrávky. Z 12. kola zůstal neodehrán duel Chomutova s pražskou Slavií, ze 14. kola pak souboj benešovské Slovanky s U19 Chance. Tyto zápasy by se měly odehrát.

Aktuální tabulka Renomia ŽBL:

1. ZVVZ USK Praha 18 18 0 1942:893 100.0

2. Sokol Hradec Králové 18 16 2 1559:1205 88.9

3. BK Žabiny Brno 18 12 6 1447:1206 66.7

4. KP Brno 18 12 6 1397:1189 66.7

5. BLK Slavia Praha 17 9 8 1209:1290 52.9

6. Levhartice Chomutov 17 7 10 1113:1272 41.2

7. SBŠ Ostrava 17 7 10 1154:1318 41.2

8. BK Loko Trutnov 17 4 13 1112:1536 23.5

9. Slovanka 17 1 16 1040:1416 5.9

10. U19 Chance 17 1 16 923:1571 5.9