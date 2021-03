Podle slov trenéra podkrkonošského celku Michala Martiška jeho tým do hry v nadcházejícím týdnu nezasáhne.

„Stále máme v týmu nemocné hráčky a s určitostí mohu říct, že tento týden není reálný. Abychom mohli play off začít, budeme navíc po uzdravení potřebovat nějaký čas na přípravu. Zvlášť proti takovému soupeři.“

O případném začátku série bude Deník informovat.

Lvice rozehrají čtvrtfinále s Chomutovem

Se začátkem druhého březnového týdne startuje i vrchol sezony basketbalistek - play off Renomia ŽBL. Od pondělí se rozběhnou čtvrtfinálové série hrané na tři vítězné zápasy. Původně se měla hrát ještě nadstavba, ale ta byla kvůli současné nepříznivé covidové situaci zrušena.

BASKETBAL



Český pohár žen v Chomutově - finále: USK Praha – KP Brno odloženo pro koronavir v brněnskému týmu.



Ženská liga - o 9. místo, 1. zápas: Strakonice – Slovanka MB 67:65.

Ze druhého místa po základní části půjdou do vyřazovacích bojů hráčky Hradce Králové. Ve čtvrtfinále na ně čeká sedmý Chomutov.

Lvice by za normálních okolností pomýšlely na stejné umístění i v play off, otázkou však zůstává, co na to zdravotní stav týmu. Ten totiž nedávno postihla série zranění a tak jde hlavně o to, jestli se opory stihnou dát do pořádku na rozhodující bitvy.

Program série – 1. zápas: Hradec Králové – Chomutov (8. 3., 16.30); 2. zápas: Chomutov – Hradec Králové (10. 3., 18.00); 3. zápas: Hradec Králové – Chomutov (13. 3., 16.00); případný 4. zápas: Chomutov – Hradec Králové (17. 3., 14.30); případný 5. zápas: Hradec Králové – Chomutov (20. 3., 16.00).