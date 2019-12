Vše ale bylo nakonec jinak. Ve druhé půli totiž hostující tým zcela upustil od své hry a soupeře pustil k suverénní výhře rozdílem bezmála čtyřiceti bodů.

KP Brno - Loko Trutnov 104:66 (21:19, 40:36, 68:47)

Fakta - body: Van Grinsvenová 21, Kopecká a Stará 20, Andělová 12, Greenová 10, Remenárová a Potterová 6, Beránková 5, Tarkovičová 2, Dudáčková a Hadačová 1 – Finková 13, Potočková 12, Rylichová a Kozumplíková 11, Cottonová 6, Šmahelová, Hajnová a Drbohlavová 3, Skutilová a Herinková 2. Rozhodčí: Kubiš, Holoubek, Kříčková. Fauly: 12:15. Trestné hody: 20/11 – 10/4. Trojky: 11:10. Doskoky: 39:35. Diváci: 227.

Michal Martišek, trenér Lokomotivy Trutnov: „Znovu jsme odehráli dva zcela odlišné poločasy. První na hranici našich možností, škoda jen dvou menších výpadků, mohli jsme být i ve vedení. Po pauze domácí přepnuli na vyšší obrátky. S tím jsme samozřejmě počítali, ale bohužel jsme to soupeři vlastními chybami a nekoncentrovaností příliš usnadnili. Kupili jsme chybu za chybou, což soupeř nekompromisně trestal. Vrátím se ale k prvnímu poločasu. Ten splnil to, s čím jsme do Brna jeli. Od toho je potřeba se odrazit.“