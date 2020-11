V odlišných náladách opouštěly ve středu večer palubovky basketbalistky dvou východočeských klubů. Zatímco Hradecké Lvice loupily v Brně, kde vcelku vysokým rozdílem porazily místní KP, hráčky Trutnova na domácím poli padly, když po statečném boji dovolily zažít vítěznou radost soupeři z pražské Slavie.

Hradec o víkendu v derby zdolal Trutnov 80:63 a takřka na vlas stejnou výhru si připsal i ve středu na půdě brněnského KP, kde vstřelil ještě o bod více. Lvice po většinu utkání dominovaly. První, druhou a čtvrtou periodu ovládly výrazným rozdílem. Ta třetí se jim ale nepovedla, téměř prohospodařily dvacetibodový náskok a soupeř se přiblížilna rozdíl jediného koše.

„První půle byla od nás velmi kvalitní. Na to KP reagovalo, po změně stran zagresivnělo obranu a přitlačilo na míč. O přestávce jsem holkám říkala, že nesmíme nic podcenit, přesto ve spojení s tlakem domácích a tím, že nám nepadly nějaké střely, se to přesně stalo. Bohužel jsme nechaly Brno dostat do hry, což by se stávat nemělo. Proto jsem ráda za vývoj v poslední čtvrtině,“ řekla hradecká trenérka Romana Ptáčková.

Zatímco Lvice po restartu slavily dvě výhry, na Trutnov zbyly po dvou nadějných výkonech dvě porážky. Ta se Slavií navíc hodně nešťastná. „Pro nás to je dost krutý výsledek. Nerozhodla o něm ani tak poslední střela Lenky Bartákové. Utkání jsme ztratili v prvních čtyřech minutách poslední čtvrtiny,“ byl si po zápase vědom kouč domácího týmu Michal Martišek.

Právě v úvodu závěrečné desetiminutovky si hráčky Lokomotivy vybraly slabší chvilku v útoku a soupeřkám umožnily smazat sedmibodovou ztrátu.

V koncovce podkrkonošský celek bojoval, se sokem se střídal ve vedení, než přišla sedm vteřin před koncem zmiňovaná trojka Bartákové.

„Vítězíme jako tým, prohráváme jako tým. Věřím, že právě koncovky jako tato, nás můžou posunout dál,“ dodal Martišek.