Nejvyšší soutěž basketbalistek Renomia ŽBL v tomto ročníku nebude mít nadstavbovou část, jež byla kvůli pandemii zrušena.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Asociace ženských ligových klubů rozhodla, že po odehrání základní části (18 kol) přijde na řadu rovnou play off nejlepších osmi týmů. To se bude hrát na tři vítězné zápasy, z druhého místa do něj půjde Hradec Králové a pravděpodobně z osmé příčky i Trutnov.