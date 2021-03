Po nedělním prvním duelu ve sportovní hale při ZŠ Komenského je vše otevřené. Levhartice ze severu Čech dokázaly pod Krkonošemi vyhrát rozdílem třech bodů, o všem ale rozhodne až středeční odveta.

„Ač jsme prohráli, vzhledem k průběhu zápasu a zejména s ohledem na skóre během poslední čtvrtiny, je to pro nás nechci říct vítězství, ale určitě prohra s nadějí, že ve středu máme stále o co hrát. Mrzí mě, že v závěrečné čtvrtině jsme měli pět nebo šest úplně zahozených pozic pod košem. To je třeba dvanáct bodů. Výsledek mohl vypadat jinak. Jsem ale rád, že se tímto duelem dvojzápas nerozhodl. Všechno zůstává otevřené,“ hodnotil zápas trutnovský lodivod Michal Martišek.

Umístění Trutnova v posledních čtyřech sezonách:



2016/2017 - 7. místo

2017/2018 - 9. místo

2018/2019 - 6. místo

2019/2020 - 8. místo

Zatímco Chomutov v utkání táhla s dvaceti body a dvanácti doskoky Kanaďanka Wilsonová, na straně soupeře se bodově nejvíce činila Bartoňová (23).

„Holky musím pochválit. Po měsíční pauze jsme potkali, když nepočítám duel s USK, až nyní soupeře, který je v nějaké naší výkonnostní kategorii. Od loňského vítězství jsme s Chomutovem navíc odehráli nejlepší výsledek. Nejsem nespokojený. Byly tam ale některé věci, které ještě musíme do středy doladit. Tam to bude o jednom zápase, domácí sice budou favorit, ale my jsme dál ve hře o páté místo,“ dodal Martišek

ŽBL - o 5. místo - 1. zápas: BK Loko Trutnov – Levhartice Chomutov 73:76 (22:33, 41:42, 60:64). Body: Bartoňová 23, Aulichová 12, Kadlecová a Rokošová 11, Eisnerová a Vorlová 7, Kučerová 3, Ceralová 2 – Wilsonová 20, Králová 18, Rylichová 11, Finková 8, Hrabětová a Potočková 5, Ježková, Skutilová a Šípová 2. Rozhodčí: Vošahlík, Kovačovič, Perlík. Fauly: 15:19. Trestné hody: 20/14 – 16/12. Doskoky: 41:46. Trojky: 7:10. Utkání se hrálo bez diváků. Stav série: 0:1.