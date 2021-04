Čtvrteční utkání bylo ze všech čtyř možná nejvíc napínavé. Jak se říká: „každý chvilku tahal pilku“. Neboli v překladu to znamená, že oba týmy byly v určitých fázích na koni. Ale vedení ani jednoho nedosahovalo více než desetibodového rozdílu, takže pořád bylo o co hrát a o dramatickou zápletku nebyla nouze. V závěru byly však přece jen šťastnější Lvice.

„V první řadě bych chtěla říct, že jsme opravdu šťastní, že série končí, protože zápasy byly hrané z obou stran na 100% a všechny hráčky do toho daly to, co mohly. Nás a určitě i soupeře to stálo mnoho sil a páté utkání už by bylo hodně o morálu. Toto střetnutí bylo nejméně pěkné z těch všech. My jsme nebyly v komfortní zóně v útočné aktivitě, padalo nám to asi nejméně ze všech utkání. Takže bych k tomu řekla, že to byl tvrdě vybojovaný zápas,“ hodnotila 4. duel i sérii Romana Ptáčková, trenérka Hradce.

„Byl to morální výkon od začátku až do konce, od první čtvrtiny to bolelo, protože jsme hrály tolik vypjatých zápasů v tak krátkém čase. Musely jsme se strašně hecnout a dát do toho všechno. Ale mám strašnou radost. Myslím si, že rozhodla bojovnost pod košem,“ uvedla pivotka Lvic Klára Marečková, která zaznamenala ceněný „double – double“ za 21 bodů a 12 doskoků.

„Po zápase byla eurofie. Jsme šťastné, že jsme konečně v tom finále. V této sezoně je to maximum, čeho jsme mohly dosáhnout, takže jsme maximálně spokojené. Před zápasem jsme si řekly, že to nesmí být jako minule, kdy jsme v Brně prohrávaly hned od začátku a pak jsme celý zápas dotahovaly. Vzaly jsme si z toho ponaučení a docela to plnily. I když to nebylo takové jako v Hradci, jak jsme si to představovaly, ale je to venkovní zápas a to je vždycky těžší, než hrát doma,“ pronesla Kristýna Čuperková, autorka šestnácti hradeckých bodů.

Semifinále - 4. zápas: BK Žabiny Brno – TJ Sokol Hradec Králové 66:71 (16:20, 36:35, 53:57). Body: Stoupalová 17, Adamcová 12, Vacková 9, Křivánková 8, Šoukalová 7, Hamzová 6, Vondráčková 3, Galíčková 2, Kopecká 2 – Marečková 21 (12 doskoků), Čuperková 16, Effangová 15, Vojtíková 6, Klaudová 6, Fišerová 4, Šotolová 3. Rozhodčí: Blahout, Kapaňa, Kovačovič. Trojky: 5:4. Trestné hody: 13/11 – 15/13. Doskoky: 37:38. Fauly: 19:19. Bez diváků. Konečný stav série: 1:3, do finále postupuje Hradec Králové.