Černý Důl - Celý minulý týden strávili v Krkonoších na soustředění. Basketbalisté Děčína nabírali fyzickou kondici v Černém Dole.

Děčínští basketbalisté na zátěžových testech v Ústí nad Labem | Foto: Karel Pech

„Bylo to výživný. Jsem spokojený,“ přiznal trenér Pavel Budínský, jehož tým chce v nadcházející sezoně potvrdit příslušnost mezi českou elitou.



A jak tedy tréninkový kemp probíhal?



„Třífázovou denní přípravu, jejíž ústředním obsahem byly různé silové programy, jsme si třikrát zpestřili v hale basketbalistek Kary Trutnov, nebo spinningem a dalšími doplňkovými sporty, výběhy a zejména atletikou. Ke konci jsme se už začali věnovat rovněž klasickým basketbalovým věcem,“ uvedl Budínský.



Ten se na soustředění vydal i s několika zahraničními posilami, což nebývá zvykem. „To byla moje podmínka. Cizinci na to nejsou zvyklí, ale záleží pouze na domluvě. Loni jsem byl u nároďáku, někteří kluci na mistrovství Evropy, jiní zase reprezentovali na univerziádě a nebylo to úplně ono. Vrátili jsme se k osvědčenému scénáři,“ pravil.

