Lokomotiva se nicméně hvězdného soupeře nezalekla a dokázala i přes jeho špičkovou kvalitu a drtivou převahu zanechat výrazně lepší dojem než v předchozích vzájemných utkáních. Trenér Lokomotivy Michal Martišek před zápasem avizoval, že chce hrát proti USK zdravě odvážně a drze, a to se podařilo.

Tým USK zamířil do Trutnova po týdnu, který strávil v Rusku. Nejprve tam hrál v Eurolize v Jekatěrinburgu, odkud se vydal k dalšímu zápasu do Orenburgu.

Nejzásadnější moment přišel pro trutnovské fanoušky hned v první minutě, kdy Bailee Cotton zajistila domácím vedení 3:2, což mělo v publiku velký ohlas, a dočkali se tak oblíbeného skandování, vybízející rozhodčí k ukončení utkání. Vedení Trutnova mělo pochopitelně jepičí život, dál už kraloval mistr z Královky. Nebyla to však zdaleka jediná světlá chvilka trutnovského týmu v zápase. „Domácí hráčky hrály moc pěkně, dávaly nám hezké koše, hodně bodů. My jako trenéři soupeře jsme z toho samozřejmě moc nadšení nebyli. Byl to ale v podání Trutnova sympatický basket, který se mi líbil,“ ocenil úsilí Lokomotivy asistent trenérky ZVVZ USK Praha Ivan Beneš.

BK Loko Trutnov - ZVVZ USK Praha 64:126 (15:35, 28:65, 43:100). Body: Rylichová 15, Drbohlavová 13, Cotton 11, T. Šípová a Finková 7, Králová 5, Skutilová, Holubcová a Ježková 2 – Jones 44 (18 doskoků), Režan 21, Thomas 19, V. Šípová 18, Kat. Elhotová 13, Sklenářová 9, Oblak 2. Rozhodčí: Nejezchleb, Melichárek, Svoboda. Fauly: 17:18, TH: 19/15 - 25/19, trojky: 5:1, 5 osobních chyb: 1:0 (39. Cotton), diváci: 130.

Michal Martišek, trenér BK Loko Trutnov: "Tento zápas s USK měl určitě větší význam než předchozí utkání, v nichž jsme působili až příliš odevzdaně a ustrašeně. Chtěli jsme hrát zdravě odvážně a drze, a to se povedlo. Řešili jsme věci, které můžeme ovlivnit. Fyzicky se USK samozřejmě nemůžeme rovnat, ale snažili jsme se s nimi běhat, vracet se do obrany, vyhnout se jednoduchým chybám. Měli jsme pouze dvanáct ztrát, to je pěkné číslo. Těší mě 64 nastřílených bodů. To je skvělý výkon, to bude pro nás povzbuzení."

Ivan Beneš, asistent trenérky ZVVZ USK Praha: "Mrzí nás množství bodů, které jsme dostali. Pochválil bych domácí tým. Myslím, že se hrál pro diváky moc hezký basket. Už si ani nepamatuji, kdy jsme dostali v lize tolik bodů, to běžně nedostáváme. Domácí hráčky hrály moc pěkně, dávaly nám hezké koše, hodně bodů. My jako trenéři soupeře jsme z toho samozřejmě moc nadšení nebyli. Byl to ale v podání Trutnova sympatický basket, který se mi líbil."