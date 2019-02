Favorit, jenž bude za dva týdny obhajovat prvenství ve Final Four Českého poháru, zápas otočil a až do konce se strachoval o těsné vítězství 69:61. Poslední utkání základní části sehraje Trutnov ve středu doma v 18.30 proti Ostravě.



Trutnov měl na palubovce účastníka EuroCupu Women famózní začátek. Zápas odstartoval devíti body v řadě a domácí kouč Pospíšil si pospíšil s oddechovým časem. Rozjetou Lokomotivu však nepřibrzdil a hostující mašina natáhla vedení po osmi minutách na šestnáct bodů 6:22! Zaskočené favoritky se až poté zmátořily a zareagovaly osmi body do konce první čtvrtiny (14:22). Po třech minutách druhé čtvrtiny pak manko vymazaly úplně (24:24). Ani poté nemělo domácí družstvo situaci s houževnatými soupeřkami jednoduchou. Trutnov se vytrvale držel, po třetí čtvrtině prohrával pouze o tři body (53:50), tři minuty do konce to bylo o šest bodů (63:57). KP Brno nakonec vítězství uhájilo, ale Trutnov znovu ukázal, že je velkým postrachem favoritů.



Michal Martišek, trenér BK Loko Trutnov: "Z naší strany velice dobré utkání. Povedl se nám začátek, byli jsme dlouho ve vedení. Jenže domácí tým má svoji kvalitu, v průběhu druhé čtvrtiny se dotáhl. Ale bylo důležité, že jsme se drželi v kontaktu. Ve třetí části nám odešla střelba z delší vzdálenosti, pořád jsme však ztráceli pouze tři body. V závěru se projevily přednosti druhého nejlepšího celku ligy. Výborný zápas, skvělá prověrka před play off."



Martin Pospíšil, trenér KP Brno: "Ke spokojenosti máme velice daleko. Měli jsme katastrofální vstup do zápasu, když v naší hře chyběly základní atributy kvality. Ve druhé čtvrtině jsme se vrátili do utkání, ale i tak jsme nehráli náš basketbal a příliš se přizpůsobili soupeři. S realizačním týmem se musíme zamyslet nad tímto střetnutím a vytáhnout z něho věci, které nelze akceptovat. Nechceme těchto čtyřicet minut hodit za hlavu, je třeba chyby rozebrat, aby se neopakovaly. Dnes jsme neukázali level, kterým disponujeme."



KP Brno - BK Loko Trutnov 69:61 (14:22, 42:39, 53:50). Body: Gillová 15, Šujanová 14 (11 doskoků), Kopecká 13, Stará 12, Moussaová 6, Oroszová 4, Sládková 3, Bartáková 2 - Šípová 17, Carterová (11 doskoků) a Kozumplíková 11, Králová 7, Potočková 6, Rylichová 5, Adamsová 4. Rozhodčí: Jeřáb, Pokorný, Dombrovský. Fauly: 21:22, TH: 20/12 - 23/18, trojky: 1:7, diváci: 496.