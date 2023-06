Předseda podkrkonošského oddílu Ing. arch. Vladimír Smilnický v rozhovoru pro klubový web zároveň oznámil jméno nového sportovního manažera, ve vedení klubu bude nováčkem bývalá česká reprezentantka a dnes již hráčská legenda trutnovské Kary Kateřina Hindráková.

Basketbalový oddíl Kara Trutnov hlásí horkou aktualitu. Novým trenérem místního účastníka Chance ŽBL bude Richard Kucsa. Slovenský trenér letos vedl při krátké anabázi od poloviny února muže Hradce Králové v Kooperativa NBL, dříve trénoval Piešťanské Čajky. Angažování nového kouče Trutnova oznámil předseda basketbalového klubu Ing. arch. Vladimír Smilnický, který zároveň zhodnotil nepovedenou ligovou sezonu.

V ní skončily basketbalistky Kary Trutnov na předposledním devátém místě, když místo play off hrály pouze o záchranu v play out se Strakonicemi, které nakonec po třiceti letech opouští nejvyšší soutěž. Jihočešky v baráži prohrály s Brandýsem nad Labem. Ten si tak poprvé v historii zahraje Chance ŽBL.

Ligový tým skončil podruhé za sebou na devátém místě a musel znovu bojovat v play out o to, aby neskončil poslední. Bylo to velké zklamání poté, co měl Trutnov vyšší ambice?

Vladimír Smilnický po boku Kateřiny KozumplíkovéZdroj: Jan BartošBylo a je to velké zklamání! O to je větší motivace vedení klubu uspět v nové sezoně 2023/2024.

Bylo alespoň částečnou úlevou, že se podařilo jednoznačně vyhrát sérii play out, když poslední celek Chance ŽBL Strakonice v baráži s Brandýsem nad Labem neuspěl a nejvyšší soutěž po třiceti letech opouští?

Osobně jsem neměl žádné obavy o úspěchu našeho týmu v sérii play out. Výsledek série 3:0 na utkání moji víru v jednoznačné vítězství týmu jenom potvrdil.

V čem podle vás byly důvody neúspěšné sezony?

Rozhodujícími důvody, které vedly postupně k neúspěšné sezoně v Chance ŽBL, byla rozhodnutí učiněná sportovním manažerem, která jsem já, jako předseda a u některých rozhodnutích společně s výborem, potvrdil. Abych byl konkrétní, tak asi největší chybou bylo angažování amerického trenéra McCormicka po nepovedeném začátku v soutěži, kterého kromě sportovního manažera nikdo neznal a který naprosto nezvládal vedení týmu v důležitých utkáních ve Strakonicích, doma se Slovankou a v Ostravě. Za další důvody nepovedené sezony pokládám i hledání trenéra, sportovního manažera a zahraničních hráček pro novou sezonu téměř na poslední chvíli. Nakonec jsme sportovního manažera a trenéra vybírali z lidí působících v klubu. Angažování některých zahraničních hráček se nám rovněž nepovedlo.

Co se podle vás naopak v sezoně povedlo a považujete za pozitivní?

Po nepovedené sezoně se pozitiva v celkovém hodnocení těžko hledají, ale přesto se něco povedlo. Za pozitivní považuji zvýšený divácký zájem na domácích utkáních Chance ŽBL, kdy například na utkání se Slovankou a na derby s Hradcem Králové přišlo přes šest set diváků. Uděláme maximum, aby tento trend pokračoval i v následující sezoně. Velice si cením i návratu některých našich sponzorů z řad místních trutnovských firem, podnikatelů a patriotů, především Ing. Zdeňka Rintha, Ing. Rudolfa Kaspera a Ing. Jana Kranáta.

Nový trenér trutnovských basketbalistek Richard KucsaZdroj: archiv DeníkuK jakým personálním změnám u ligového týmu dojde?

V klubu skončil Michal Martišek, kterému bych i touto cestou chtěl poděkovat za to, co pro klub udělal za dobu svého působení v něm, a to především v jeho nelehkém období po roce 2016. Všechny zahraniční hráčky jako po každé sezoně, tak i po té letošní, v klubu nepokračují. Hráčskou kariéru v nejvyšší soutěži ukončila Katka Kozumplíková, kterou bychom ale rádi v klubu udrželi v jiné pozici. Do pozice sportovního manažera byl bezprostředně po skončení sezony jmenován Petr Kapitulčin. Do vedení klubu a pracovní skupiny, která má za úkol připravit realizační a hráčský tým na novou sezonu, byla angažována Kateřina Hindráková.

Jak to bude s českými hráčkami a trenérem? Už víte, kdo povede tým Kary v nové sezoně?

Většina českých hráček, včetně Michaely Gaislerové, v týmu zůstává. Po ročním působení v Kolíně se k nám vrací Tereza Králová. Prostor v nové sezoně dostanou i dorostenky Barbora Keliarová a Tereza Plašilová. A nakonec to nejdůležitější. Trenérem týmu pro novou ligovou sezonu bude slovenský trenér Richard Kucsa, který se již aktivně podílí na výběru hráček pro doplnění týmu.

Richard Kucsa nový trenér Kary Trutnov

* datum narození: 3. 9. 1985

* bývalý ligový hráč na Slovensku a v Česku

* 2015-2018 asistent trenéra Piešťanské Čajky (extraliga žen)

* 2018-2020 trenér Piešťanské Čajky (extraliga žen)

* 2020-2023 trenér mládeže chlapci U19/U17 Levice (extraliga)

* 2023 trenér mužů Královští Sokoli Hradec Králové (NBL)

* trenér ženské univerziádní reprezentace Slovenska

Jak hodnotíte sezonu z pohledu celého klubu, jehož dívčí a chlapecká družstva odehrála celkem 260 mistrovských utkání?

Na hodnocení sezony z pohledu klubu má výrazný vliv výsledek A týmu žen. Ten totiž ovlivňuje celkové vnímání našeho klubu ve sportovním prostředí a u veřejnosti. Uplynulá sezona nebyla, ze sportovního hlediska, jiná než ty předchozí. I přes nenaplněné cíle v Chance ŽBL musíme ale vidět naše úspěchy v mládeži. Zejména postup obou dorosteneckých týmů dívek, tedy juniorek i kadetek, do extraligového play off byl opětovným potvrzením naší skvělé práce s mládeží. Vždyť od postupu kadetek do extraligy před devatenácti lety náš klub ani jednou nesestoupil z nejvyšších dorosteneckých soutěží, což je naprosto fantastická bilance. Jako již tradičně jsme v dívčích složkách hráli ve všech kategoriích nejvyšší možné soutěže a po několika letech se v republikové soutěži představilo i družstvo chlapců - tým Ladislava Malého staršího v lize mladších žáků. Jsem přesvědčen, že je to začátek k lepším výsledkům klubu na úrovní chlapeckého a následně i mužského basketbalu.

