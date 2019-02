Ve středu nadělily soupeřkám 14 trojek, čímž vyrovnaly klubový ligový rekord. Stejný počet trojek se podařilo nastřílet trutnovskému týmu pouze jednou, 25. dubna 2008 Valosunu Brno. Ve čtvrtfinále narazí Lokomotiva na třetí celek tabulky ŽBL.



Pro Ostravu znamenalo středeční utkání boj o zachování poslední naděje na postup play-off. Do zápasu vstoupila se čtyřmi cizinkami v základní sestavě velmi odhodlaně a úspěšně, ale porážka ukončila její šance a znovu si zahraje pouze v play-out.



Za Lokomotivu nastřílely čtyři trojky Kozumplíková a Rylichová, skvělý double double za 21 bodů a 14 doskoků předvedla Brittany Carterová. Byla dokonce kousek od triple double, když zaznamenala 8 asistencí. Její další výborný výkon v trutnovském dresu sledovali v hledišti její rodiče.

Šest trojek, z toho pět v řadě (!) se povedlo domácímu týmu hned v první čtvrtině, v níž nastřílel 30 bodů. Začátek přitom neměl dobrý a Ostrava vypadala, že její úsilí udržet si naději na play-off výhrou v Trutnov není nereálné. V Krkonoších ji však zasypala trojková lavina, za úvodních jedenáct minut inkasovala sedm trojek. Přesto se z ní vyhrabala a dvanáctibodové manko (39:27) ještě do konce prvního poločasu vymazala a dokonce se dostala na okamžik znovu do vedení (43:44).

Nástup do druhého poločasu patřil Lokomotivě a rychle odskočila soupeři na 57:46. Na konci třetí čtvrtiny Ostrava prohrávala o 12 bodů 70:58, přesto se opět dokázala dotáhnout na hratelný rozdíl (80:74) tři minuty před koncem. Její šance definitivně odstřelila trojka Carterové v poslední minutě, která změnila rozdíl na devítibodový a zpečetila dvanácté vítězství Trutnova v základní části ŽBL.

Michal Martišek, trenér BK Loko Trutnov: "Soupeř hrál v zápase o všechno, aby si udržel naději na play-off. Do utkání jsme nevstoupili ideálně, první čtyři minuty byl náš výkon nemastný, neslaný. Pak jsme malinko zrychlili, dostali se do trháku, ale soupeř vždy v zápase dokázal náskok dotahovat. Šesté místo po základní části je vynikající výsledek, před sezonou bychom ho brali jako fantastické. Byli jsme dokonce ve hře ještě o něco lepší umístění, ale náš mladý kolektiv mnohokrát překročil svůj stín. Těšíme se na play-off. Budeme se snažit odehrát každý zápas v rámci našich možností a uvidíme, na co to bude stačit. Rozhodně nejdeme play-off pouze odehrát. Celou sezonu nám určité věci fungují a nemáme důvod nic měnit. Přesto ještě chceme zapracovat na nedostatcích a pokusit se odehrát co nejlepší zápasy s favorizovaným soupeřem."



Ladislav Pavlát, asistent trenéra SBŠ Ostrava: "O vítězství domácích rozhodlo to, že dali více trojek než my. Přitom jsme o tom věděli, že to tak může být a připravovali jsme se na to. Ale nebylo nám to nic platné. Obranná energie nebyla taková, jakou bychom si představovali. Klíčová byla první čtvrtina. Dobře jsme sice začali a vedli jsme, ale domácí hráčky předvedly v první čtvrtině na útočné polovině senzační výkon. Od té doby jsme museli celý zápas dotahovat. Bezprostředně po zápase to je obrovské zklamání, ale o play-off jsme nepřišli v utkání v Trutnově, ale v jiných zápasech, v nichž jsme měli vyhrát a bodovat. Bohužel se nám to nepodařilo. V Trutnově jsme hráli o poslední naději, která nevyšla. Budeme se muset znovu soustředit na boje v play-out, abychom se případně vyhnuli baráži."



BK Loko Trutnov - SBŠ Ostrava 89:77 (30:23, 49:46, 70:61). Body: Carterová 21 (14 doskoků, 8 asistencí), Kozumplíková 20, Rylichová 19, Šípová 10, Adamsová 9 (11 doskoků), Skutilová 8, Potočková 2 - Sabaová 25 (20 v 1. poločase), Watersová 18 (15 doskoků), Cordaová 16, Rašková 10, Tacová a Hadačová 4. Rozhodčí: Kapaňa, Zatloukal, Kovář. Fauly: 16:21, TH: 27/21 - 16/12, trojky: 14:5, 5 osobních chyb: 0:2 (Saba, Hadačová), technické chyby: 0:1 (lavička hostů po skončení 1. poločasu), diváci: 230.